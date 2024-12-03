Tarımda çiftçiye nefes aldıracak proje: 7 pilot bölge belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım, orman ve su alanlarının sürdürülebilir yönetimi konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek çiftçiye yeni bir müjde verdi.

Suyun, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir tarım için olmazsa olmaz bir unsur olduğuna işaret eden Yumaklı, 2025'te hayata geçirilecek önemli bir projeyi açıkladı.

'512 milyon metreküp su depolanacak'

Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında kuraklık izleme sistemleri kurduklarını belirten Yumaklı, 2025'te 52 yeni baraj ve gölet inşa edileceğini böylece 512 milyon metreküp suyun depolanacağını söyledi.

7 bölgede 20 pilot saha belirlendi

Borulu kapalı sulama sistemlerinin 2028'e kadar yüzde 45'e yükseltileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı, "Suyu daha az kullanan yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemlerini yaygınlaştıracağız. 2025'te 7 bölgemizdeki 20 pilot sahada bu sistemi kuracağız." dedi.

Yeraltı depoları ve suni besleme tesisleri geliyor

Yumaklı, yeraltı sularını beslemek ve buharlaşmayı önlemek için de yeraltı depoları ve suni besleme tesisleri inşa edeceklerine işaret ederek, "Halihazırda 145 olan bu sayıyı, 2028'e kadar 195'e çıkaracağız. Üreticimizin enerji maliyetlerini düşürmek için yüzer güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. Keban Barajı ile başladığımız yüzer GES kapasitesini, ilerleyen yıllarda daha da artıracağız." dedi.