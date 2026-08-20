Tarımda maliyet baskısı sürüyor: Tek kalemde artış yüzde 50'yi geçti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Tarım-GFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,92 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,06 arttı. Endeksteki artış yılbaşından bu yana yüzde 16,92, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,02 oldu.

Gübre maliyetindeki artış dikkat çekti

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiricilerde görüldü.

Ana gruplarda tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 yükseldi. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerdeki artış ise yüzde 21,49 olarak kaydedildi.

Aylık bazda gerileme yaşandı

Haziranda tarımsal girdi fiyatları aylık bazda yüzde 0,92 düştü. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 1,20 ucuzlarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 0,93 artış yaşandı.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,88 ile bina bakım masraflarında gerçekleşti.