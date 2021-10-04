Tarımda rekor ihracatın tablosu

Tarım ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 2 milyar 744 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü böylece aylık bazda tüm zamanların en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin tarım ihracatı, geçen ay toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturdu.

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı, 847 milyon 634 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.



İşte tarım sektöründe rekor ihracatın tablosu: