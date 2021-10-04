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Tarımda rekor ihracatın tablosu

Tarım ihracatı, eylülde yüzde 24 artarak 2.74 milyar dolarla rekor kırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tarım ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 2 milyar 744 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü böylece aylık bazda tüm zamanların en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin tarım ihracatı, geçen ay toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturdu. 

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı, 847 milyon 634 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

İşte tarım sektöründe rekor ihracatın tablosu:  

EN FAZLA İHRACAT YAPAN GRUPLAR Milyon $
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar  847.6
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 657.8
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 300.6
Yaş meyve ve sebze 230.6
Meyve sebze mamulleri 203.3
Fındık ve mamulleri 203.1
Kuru meyve ve mamulleri 160.4
Tütün 101.3
Zeytin ve zeytinyağı 30
Süs bitkileri ve mamulleri 9.2
   
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER Milyon $
Irak 359.4
Almanya 192.4
ABD 145.6
Rusya 102.5
Hollanda 70.9
İspanya 35.3
   
EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER Milyon $
İstanbul 708.4
İzmir 350.2
Gaziantep 333.7
Mersin 154.7
Antalya 80.7
Muğla 50.3

 

 

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