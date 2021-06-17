Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışması kazananları belli oldu

Wtech'ten yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilere yönelik tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve etkisini güçlendirecek yeni fikir, proje, ürün ve hizmetleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni çevrim içi gerçekleştirildi.

Tarımda dönüşüm sağlayacak yenilikçi çözümleri olan kadın mühendis, veteriner hekim ve girişimcileri destekleyen "Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler" yarışmasıyla aynı zamanda gençlerde sürdürülebilirlik, takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma bilincinin de geliştirilmesi hedeflendi.

"Üniversite" ve "Girişimci" olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, ön elemeyi geçen girişimcilere, jüri değerlendirmesi öncesi düzenlenen girişimcilik kampı ile gelişim desteği de verildi.

Ön elemeyi geçen 10 üniversite ve 10 erken aşama girişim ekibi arasından jüri değerlendirmesi sonucu "Erken Aşama Girişimci" ödülünün sahibi Nanomik adlı girişimiyle Buse Berber Örçen oldu.

"Üniversite" kategorisinde ise ConFarm ekibi birinci, Mühendis Beyinler ikinci, Kybele's Garden ekibi ise üçüncü seçildi. "Girişimci" kategorisinde birinci seçilen girişim 100 bin lira, "Üniversite" kategorisinin birincisi 30 bin lira, ikincisi 10 bin lira, üçüncüsü ise 5 bin lira para ödülüne hak kazandı.

"Tarımda kadının gücünü ortaya çıkarmalıyız"

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, küresel salgınla birlikte dünyanın geleceği için tarımda sürdürülebilirlik hedefleri konusunun öneminin arttığını vurguladı.

BM tahminlerine göre, 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağını, bu durumun gelecekte yeterli yiyecek bulma ve gıda güvenliği konusunda insanlığı endişelendirdiğini aktaran Öney, şunları kaydetti:

"Öngörülen nüfusu beslemek için gıda üretiminin yüzde 70 artırılması gerekiyor. Bu nedenle tarım endüstrisinin kapasitesini iyi kullanarak etkili ve verimli bir şekilde çalışır hale getirmek gerekir. Bu verim ise teknolojinin tarıma entegrasyonu ile sağlanabilir. Türkiye tarım alanında büyük bir potansiyele sahip. Tarım sektörü için 2023 için belirlediğimiz; tarımsal GSYH'yi 150 milyar dolara ve tarım ihracatını 40 milyar dolara çıkarma hedefi önemli göstergelerdir. Biz de bu yarışmayla teknolojideki eğitim, bilgi ve birikimini tarım sektörünün inovasyonla gelişmesine aktaran kadınlarımızı destekleyerek tarım sektörünün büyümesine katkı sağlamayı hedefledik."

Ödül törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Akkök Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Dördüncü de katıldı.