Tarımda tüm zamanların ihracat rekoru!

Tarım sektörü 2024'te ihracat rekoru kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarım sektörü 2024'te 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Dış satım 2023'e göre yüzde 3,3 artarken, tarım sektörünün Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 16 oldu. Bu alanda faaliyet gösteren 10 sektörden ikisi tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

En yüksek ihracat meyve sebze mamullerinde

Buna göre, geçen yıl meyve sebze mamulleri 2,7 milyar dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 1,9 milyar dolarlık dış satım yaptı. Geçen yıl meyve sebze mamullerinde yüzde 1,2, kuru meyve ve mamullerinde yüzde 0,8 ihracat artışı kaydedildi.

Rekor kıran sektörlerde ABD ve Almanya öne çıktı

Rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında, ABD ve Almanya öne çıktı.

Kuru meyve ve mamulleri sektöründe Almanya'ya 247,3 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde ABD'ye 429,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İller bazında bakıldığında İstanbul'dan meyve sebze mamulleri sektöründe 637 milyon dolarlık, İzmir'den kuru meyve ve mamulleri sektöründe 481,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Tarım ihracatında hedef 40 milyar dolar

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, dünya genelinde iklim değişikliği ve gıda güvenliği sorunlarının ülkeleri daha korumacı politikalara yönlendirirken, Türkiye'nin güvenilir ve sürdürülebilir bir tedarikçi olma potansiyeliyle dikkati çektiğini ifade etti.

Küresel ölçekte artan gıda güvenliği ihtiyacının artık güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçilerin önemini ön plana çıkardığını aktaran Mutlu, Türkiye'nin tarım ihracatında 40 milyar dolar seviyesine ulaşmasının hedeflendiğini vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için sektörde sürdürülebilir büyüme sağlanması, iklim dostu tarım politikalarının benimsenmesi ve çevre dostu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının kritik önemde olduğunu söyledi.

Mutlu, "Türkiye" markasının güçlendirilmesinin de bu süreçte önemli bir adım olacağına işaret ederek, "Kendi markalarıyla dünya market raflarında yer almak Türkiye'nin küresel alandaki etkisini artıracaktır. Ayrıca ihracatın artması, tarımsal üretimin güçlenmesini ve çiftçinin refahını sağlayarak iç piyasada fiyat istikrarını destekleyecektir" dedi.

'Türkiye, stratejik bölgelerde varlığını güçlendirmeyi hedefliyor'

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu gibi stratejik bölgelerde varlığını güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayan Mutlu, AB pazarının Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatındaki pazar büyüklüğü ve lojistik avantajı dolayısıyla önemini koruduğunu belirtti.

Gümrük Birliğinin kapsamını genişletme çalışmalarının da Türk ürünlerinin AB pazarında daha fazla yer almasını sağladığını dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:

"Ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle 2024'te ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatının AB ülkelerine ihracatı mümkün kılındı. Ayrıca tarım ürünlerinde kalite ve standartların yükseltilmesi ve Yeşil Mutabakata uyumun sağlanması için sürdürülen çalışmalar AB pazarındaki konumumuzu güçlendirecektir. Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, Türk tarım ürünlerine yoğun talep göstermekte. Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas ve Mısır gibi ülkelerle güçlü ticaret ilişkileri sürdürülürken, diğer Afrika ülkelerine yönelik işbirlikleri de artırılabilir. Uzak Doğu, özellikle Çin ve Japonya gibi ülkeler, taze meyve, sebze ve kuruyemiş gibi ürünlere ilgi göstermekte olup, bu pazarlarda daha güçlü bir varlık oluşturmak Türkiye'nin hedefleri arasındadır. Serbest ticaret anlaşmalarının arttırılması ve müzakerelerde stratejik ürünlerimizin ön plana çıkarılması hedef pazarlarda büyüme sağlamamız için önem arz etmektedir. TİM ve ihracatçı birlikler, bu stratejik bölgelerde Türk ürünlerinin görünürlüğünü artırmak için kapsamlı tanıtım faaliyetlerini sürdürmektedir."