Tarımda üçlü kriz: Sel, savaş ve maliyetler fiyatları artırdı

Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden Mersin’de son aylarda etkili olan yoğun yağışlar, üretimde hem kayıp hem umut getirdi. Bazı bölgelerde sel ve su baskınları ciddi zarara yol açarken, toprağın suya doyması yeni sezon için avantaj sağladı. Öte yandan İran-İsrail gerilimi ve artan akaryakıt maliyetleri, pazardaki fiyatları yukarı çekti.

Yaklaşık 3,25 milyon de­karlık tarım arazisiyle Türkiye’nin üretim üssü konumunda olan Mersin, mey­veden sebzeye, örtü altı üretim­den narenciye bahçelerine ka­dar geniş bir tarımsal çeşitliliğe sahip. Ancak son aylarda etkili olan aşırı yağışlar, bu güçlü üre­tim yapısını iki farklı yönde et­kiledi. Tarsus başta olmak üze­re bazı bölgelerde su baskınları nedeniyle ekili alanlar zarar gö­rürken, kentin büyük bölümün­de toprağın suya doyması ve ye­raltı kaynaklarının güçlenmesi üreticilere umut verdi. Bunun­la birlikte sadece iklim koşulları değil, bölgesel gelişmeler de pa­zarı doğrudan etkiledi. İran-İs­rail hattında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı’na yönelik risk­ler akaryakıt maliyetlerini ar­tırırken, bu durum ithal ürün­lerden tezgâhlara kadar uzanan zincirde fiyatların yükselmesi­ne neden oldu.

Mersin Ziraat Odası Başka­nı Musa Yılmaz, son yağışların tarımsal üretim üzerinde hem olumsuz hem de olumlu etki­ler yarattığını belirtti. Özellik­le Tarsus bölgesinde baraj ka­paklarının açılması sonucu ba­zı arazilerde su baskınlarının yaşandığına dikkat çeken Yıl­maz, “Yaklaşık 15-20 bin dekar alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Bu alanlar, daha önce birkaç kez ekim yapılan tarla­lardı ve aşırı yağışlar nedeniy­le ürünler büyük ölçüde zarar gördü. Çiftçiler, kaybettikleri ürünlerin maliyetini ve geçmiş yıllardan kalan borçlarını karşı­lamakta zorlanıyor. Su baskınla­rının çekilmesi ise birkaç ay sü­recek ve bu bölgelerde yeni ekim yapılamayacak. Devletimizden bu alanlarda hızlı bir hasar tes­pit çalışması yaparak çiftçilerin mağduriyetini telafi etmesini is­tiyoruz” dedi.

Öte yandan, Mersin’in diğer bölgelerinde yağışların tarım için olumlu bir denge sağladığı­nı. Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki arazi­lerin yeterli sevi­yede yağış aldı­ğını kayde­den Yılmaz, “Toprak su­ya doydu ve kırsaldaki yeraltı su kaynakları güçlendi. Bu gelişme­ler, 2026 sezonunda su sıkıntı­sı yaşanmayacağı yönünde umut veriyor bizlere. Özellikle limon bahçeleri ve sürekli ürün veren alanlar olumsuz etkilenmedi ve bu alanlarda üretim devam edi­yor. Mersin’de küçük arazilerde tarım yapan üreticilerde ise bazı olumsuzluklar sınırlı ölçüde gö­rülüyor. Dere kenarlarına yakın bahçelerde kurulu otomasyon sistemleri kısmen zarar gördü” ifadesini kullandı.

“Bölgesel savaşlar da fiyatı yükseltti”

Mersin Pazarcılar Odası Baş­kanı Abdürra­him Batur ise Mer­sin’de et­kili olan yoğun yağışların, selin ve dolu gibi olumsuz hava koşul­larının tarımsal üretimi doğru­dan etkilediğini söyledi. Bu du­rumun üreticiden pazarcıya, pazarcıdan da tüketiciye yansı­yarak fiyat artışlarına neden ol­duğunu ancak hava şartlarının son günlerde düzelmesiyle bir­likte piyasada kısmen bir den­ge oluşmaya başladığı bilgisini verdi. Batur, “Yağış sonrasın­da özellikle biber patlıcan pıra­sa gibi sebze ürünlerinde fiyat­lar 2 katına yükseldi. Ama yavaş yavaş normalleşeceğini bekli­yoruz” diye konuştu. Öte yan­dan, bölgesel gelişmelerin de fi­yatlar üzerinde etkili olduğunu düşünen Batur, “Özellikle tü­ketilen karpuz, kivi ve elmanın çoğu İran’dan geliyor. İran’da­ki savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle akaryakıt fiyatları yükseldi ve bu maliyet­ler üretici ve esnaf aracılığıyla tüketiciye yansıdı. Dolayısıy­la, hem ithal ürünlerdeki teda­rik sorunları hem de akarya­kıt maliyetlerindeki artış fiyat­ları yukarı çekti. Yaşanan tüm bu gelişmeler en çok tüketiciye yansıyor. Biz esnaf olarak hem üreticinin hem de tüketicinin daha az etkilenmesi için piya­salarda istikrarın sağlanma­sı gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik koşulların iyileş­mesini temenni ediyorum” açıklamasında bu­lundu.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
