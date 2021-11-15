Tarımda üretici enflasyonu yükselmeye devam ediyor

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,68, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, endekste ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,06 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,65, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,22 artış olurken balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,15 azalış kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,28, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,1 yükseliş hesaplandı, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,02 azalış kayıtlara geçti.

Yıllık en fazla artış yüzde 79,66 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu. Bunu yüzde 38,18 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 37,47 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar alt grupları izledi. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,84 ile çeltik, yüzde 3,29 ile üzüm, yüzde 12,03 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler olarak sıralandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 17,23 ile turunçgiller oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 23,47 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 20,43 ile lifli bitkiler ve yüzde 8,65 ile turunçgiller takip etti. Aylık artışın en az olduğu alt gruplar ise yüzde 0,06 ile koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 0,14 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler şeklinde sıralandı. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 6,02 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 4,91 ile tropikal ve subtropikal meyveler, yüzde 1,93 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Ekimde, endekste kapsanan 92 maddeden 25'inin ortalama fiyatında azalış dikkati çekerken 16 maddenin ortalama fiyatında değişim görülmedi, 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.