Tarımda üretici fiyat artışı sürüyor

15 Nisan 2019

TÜİK verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Mart'ta önceki aya göre yüzde 1,75, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,33 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,88 ve ormancılık ürünlerinde yüzde 5,19 artış, balıkçılıkta ise yüzde 4,71 azalış şeklinde oldu.

Ana gruplarda önceki aya göre; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,62 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62 yükseliş, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 0,63 azalış görüldü.

Alt tarım gruplarından; turunçgiller yüzde 7,96 ve çeltik yüzde 3,46 artış, yağlı meyveler yüzde 0,33, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,28, lifli bitkiler ise yüzde 5,01 azalış gösterdi.

Mart'ta endekste yer alan 81 maddeden; 48'inin fiyatlarında artış, 27'sinin fiyatlarında ise azalış görüldü. Endeksteki 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.