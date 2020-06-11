Tarımın ‘Silikon Vadisi’ İzmir’de kurulacak

11 Haziran 2020

Nihat DELİBAŞI/İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliği’nde tarım teknoparkı oluşturma çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Bölgede tarımsal eğitim merkezi, tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamaları yapan akıllı çiftlik formatında bir örnek modelin hayata geçirilmesi için yatırımcı ve sponsorlarla görüşmelere devam ettiklerini kaydeden Kestelli, “Bu proje ile tarımı sadece köylü yapar anlayışını değiştireceğiz” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin video konferans toplantısının konuğu olan Kestelli, tarımın geleceğini planlamaya devam ettiklerini, İzmir’e yeni projeler kazandırmak için çalıştıklarını belirtti. Pandemi sürecinde tüm motivasyonlarını ‘Borsa Akademi’ altyapısını oluşturma ve müfredat içeriğini zenginleştirmeye verdiklerini kaydeden Kestelli, şunları söyledi: “Günümüz rekabet ortamında eğitim farklılaşmanın temeli. Bizler de Borsa Akademi çatısı altında verilecek eğitimler için kapsamlı bir içerik oluşturma amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Borsa Akademi, İzmir’de tarım, gıda ve gastronomi alanında eğitim, uygulama ve paylaşım merkezi haline gelecek.”

Sanayicilere, 'projeye yatırımcı olun' daveti

Türkiye’nin pek çok noktasında halen babadan dededen kalan yöntemlerle tarım yapıldığını vurgulayan Kestelli, çiftçilerin yeni teknolojilere yatırım yapacak kaynak bulamadığına dikkat çekti. Kestelli şöyle devam etti: “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliği’ni bölgenin tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamaları yapan akıllı çiftlik formatında bir örnek modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu sağlamak üzere, İzmir Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programları kapsamında sağladığımız destekle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Çiftliği, bir tarım teknoparkı, Türk tarımının Silikon Vadisi olacak. Tarımla teknolojiyi birleştiren tüm girişimlerin çekim merkezi haline gelecek.” Bugünün gerçeğinin tarım ve hayvancılığa yatırım olduğuna dikkat çeken Kestelli, hızla tarıma yönelen sanayicileri de bu projeye yatırımcı olmaya, ortak olmaya davet etti.

“Pandemi, gıdaya ihtiyacı fark ettirdi”



Pandeminin dünyada gıdaya olan ihtiyacın herkes tarafından fark edilmesini sağladığını ifade eden Işınsu Kestelli, “Tarım ve gıda sektörleri hayatın devamının temel taşları. Otomobil üretmeyi durdurabilirsiniz. Belli bir süre sonra kaldığınız yerden devam edersiniz. Ama tohumun toprakla buluşmasını erteleyemezsiniz” dedi. Kestelli, İTB’nin bugüne kadar İzmir’e ait geleneksel ürünler üzüm, incir, pamuk ve son olarak Urla Sakız Enginarı’na coğrafi işaret aldığını, benzer ürünlerle ilgili coğrafi işaret çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kestelli ayrıca, bölgede yetişen tarımsal ürünlerle ilgili gelişmeleri yakından takip eden İTB uzmanlarının sahada topladığı verileri, ilgili kurumlarla paylaşarak üyelerinin pandemi sürecini en az hasarla atlatmaları konusunda sürekli iletişim halinde kaldıklarını dile getirdi.