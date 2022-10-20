Tarımsal destek ödemeleri öne çekildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Resmi Gazete'de yayımlanan tarımsal desteklemelere yönelik açıklamalarda bulundu. Çiftçilere yapılan temel girdi destek ödemelerini öne çekerek sistem değişikliğine gittiklerini belirten Kirişci, “Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. Mazot ve gübre desteklerinin öne çekilmesiyle çiftçilerimiz, ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabilecek.” ifadesini kullandı.

Kirişci, söz konusu desteklerin çiftçilere nakit olarak verilmeyeceğini, Ziraat Bankasının banka kartlarına yükleneceğini belirterek, çiftçilerin ödemelerini sadece mazot ve gübre alımında kullanabileceklerinin altını çizdi.

Mazot desteği ödemelerinin ürün bazında yüzde 203-395 artırıldığına işaret eden Kirişci, gübre desteği ödemelerindeki artışın ürün bazında yüzde 130-163, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerinin ise yüzde 50-150 yükseltildiğini bildirdi.

Kirişci, karar ile hayvansal üretimdeki destekleri de önemli oranda artırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: “Buzağı başına verilen temel desteğimizi, 370 liradan 500 liraya yükselttik. Suni tohumlamadan doğan buzağılara hayvan başına ilave 200 lira ödeyeceğiz. Yetiştirici bölgelerinde üreticilerimize verdiğimiz ilave desteklerle birlikte toplam buzağı desteğimizi, hayvan başına 1000 liraya kadar yükseltmiş olduk. Besi desteğimizi de hayvan başına 250 liradan 500 liraya yükselttik. Dişi manda/malak desteğini, hayvan başına 250 liradan 500 liraya çıkardık. Anaç koyunda 30 lira, keçide 35 lira olan desteği, hayvan başına 50 liraya yükselttik. Yine küçükbaşta sürü büyütme ve yenileme desteğimizi ise hayvan başına 125 liradan 200 liraya çıkardık. Sürü yöneticisi istihdam desteğini ise 6 bin liradan 12 bin liraya yükselttik. Tiftik üretim desteğini, kilogram başına 35 liradan 70 liraya çıkardık. İpek böceğinde desteğimiz, kutu başına 120 liradan 240 liraya, yaş kozada kilogram başına 80 liradan 160 liraya yükseltildi."

Destekleme bütçemizi 54 milyar liraya çıkardık

Bakan Kirişci, 2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal destekleme bütçesinin de 30 kat artışla 2023 yılında 54 milyar liraya ulaşacağına dikkati çekerek, "2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır." bilgisini paylaştı.

Bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 120 artışla 35,2 milyar liraya yükseltildiğini belirten Kirişci, hayvansal destekleme bütçesinin ise yıllık yüzde 56 artışla 11,8 milyar liraya çıkartıldığını ifade etti.

Kirişci, su ürünleri destekleme bütçesini yüzde 45 artışla, 222 milyon liraya çıkardıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Tarımsal Ar-Ge destek bütçemiz yüzde 85 artışla 298 milyon liraya çıkarıldı. Kırsal kalkınma desteklerimiz ise yüzde 234 artışla 6,4 milyar liraya ulaşmıştır. Desteklerimizin etkinliğini artırmak ve yönlendirici etkisini güçlendirmek amacıyla başlattığımız sadeleştirme çalışmalarımız devam etmektedir. 'Sen üret yeter' diyerek çiftçimizi, daha fazla üretmesi için desteklemeye devam edeceğiz. Daima çiftçimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Desteklerimizin, akıl ve alın teri döken üreticilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”