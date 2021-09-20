Tarımsal girdi fiyatları zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,98, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,05 yükseldi. Ocak 2016'da başlatılan endeks, bugüne kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

Tarımsal girdi fiyatları, haziran ayında yüzde 27,65 yükselişle Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,2 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 27,01, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,78 artış görüldü.

Yıllık en fazla artış yüzde 62,43 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 48,07 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 43,37 ile bina bakım masrafları izledi.

Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 9,9 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 12,23 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,79 ile malzemeler oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 6,16 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü. Bunu yüzde 3,79 ile enerji ve yağlar ve yüzde 3,1 ile bina bakım masrafları takip etti.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,55 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,71 ile makine bakım masrafları oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,44 ile malzemeler olarak kaydedildi.