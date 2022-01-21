Tarımsal girdi fiyatlarında yıllık artış yüzde 36,2

Tarım-GFE'de, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 8,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,40 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,93 artış gerçekleşti.