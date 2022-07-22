Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış sürüyor

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksinde (Tarım-GFE) mayıs ayında bir önceki aya göre %5,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %67,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %123,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,54 artış gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %5,15, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %5,55 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %67,70, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %133,09 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %32,06 ile veteriner harcamaları ve %45,53 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %236,45 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %184,42 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,01 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %1,22 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %8,65 ile hayvan yemi ve %8,00 ile diğer mal ve hizmetler oldu.