Tarımsal girdilerde ÖTV ve KDV kaldırılsın teklifi

08 Kasım 2019

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR - Tarımsal üretim, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilerin girdi olarak kullandığı, motorin, gübre, zirai ilaç, tohum, yem ve elektrikte ÖTV ve KDV’den muaf tutulmalarını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Önlem alınmazsa tarım biter

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın verdiği kanun teklifinin yasallaşması halinde tarımsal üretim, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta kullanılan motorin, gübre, zirai ilaç, tohum, yem ve elektrikten Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacak.

Son 10 yılda tarımsal alanda ciddi bir azalma olduğuna dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca 2002 yılında 26.5 milyon hektar olan tarım alanlarının, 2018’e kadar 3.35 milyon hektar azalarak 23.2 milyon hektar alana düştüğünü belirtti. Tarımın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GYSH) içindeki payının 2002 yılında yüzde 10.27 iken 2018 yılında söz konusu pay yüzde 5.76’ya düştüğünü hatırlatan Karaca ‘Üreticilerimizin yanında olmazsak ülkemizin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelecek.

Milletvekillerine çağrı

Tarımla uğraşanların en önemli sorununun yüksek girdi fiyatları olduğuna dikkat çeken Karaca: "Her geçen gün fiyatlardaki artış üreticilerimizi olumsuz etkiliyor.Gübre,ilaç,mazot,tohum, elektrik gibi girdi fiyatlarının yüksekliği karşısında çiftçiliğe ve hayvancılığa devam etmek çok zor. Ülkemizin geleceği için çiftçimizin,üreticimizin sorunlarına çare olacağız. Mecliste ki tüm milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. gelin hep beraber çiftçimizin,üreticimizin derdine derman olalım. Üreticilerimizin kullandığı girdilerden ÖTV ve KDV'yi kaldıralım." dedi.