Tarımsal ilaçta %45’lik drone tasarrufu

31 Ağustos 2020

FERİT PARLAK

Tarımda girdi maliyetlerinin düşürülmesi için projeler geliştirip uygulayan TARNET AŞ, 800 milyon doları aşan tarım ilaçları kullanımını “drone’la” yüzde 45 azaltacak.

Pilot ürün olarak seçilen çeltikte, 1 yılda 150 milyon liralık tarım ilacı kullanıldığına dikkat çeken TARNET AŞ Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, “Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda drone ile ilaçlama yapıldığında, ilaç kullanımının yüzde 45-50 oranında düşürülebileceğini gördük. Pilot ürün olarak çeltiği seçtik. Bugün 120 bin hektar alanda çeltik tarımı yapılıyor ve yıllık yaklaşık 150 milyon liralık ilaç kullanılıyor. Drone ile ilaçlama yaparak sadece ilaçta yıllık 70 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Araziye tekerlekli araçların girmemesi nedeniyle, ilaçlama ve gübreleme işleminden kaynaklanan yüzde 15’lik ürün zayiatı da önlenmiş olacak. İlacı, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden alan çiftçimize ise hizmeti ücretsiz vereceğiz. Çeltikten sonra mısır ve pamukla devam edeceğiz” dedi.

"Çiftçiye dokunacağız.’

Tarım Kredi Kooperatiflerimin bin 600’ün üzerindeki hizmet noktasının ve 17 iştirak şirketinin bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla kurulan TARNET AŞ’nin son dönemde tarım teknolojilerine de odaklandığını ifade eden Yılmaz, “Tarım alanında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeye başladık. Yürüttüğümüz birçok projemiz var. Tarım Kredi’nin sahadaki gücü ile TARNET’in çiftçiye dokunur, çiftçiye hizmet eden bir tarafının da olmasını istedik. Aslında çok geniş bir hareket alanı var, ama kısaca girdi maliyetlerinin düşürülmesi, tarımsal veri ve farkındalık olmak üzere üç ana konuya odaklandık” şeklinde konuştu.

Yılmaz, “Girdi maliyetlerinin düşürülmesinde öncelikle ilaçlama konusuna eğildik. Bunun için de en doğru teknolojinin İnsansız Hava Aracı olduğunu gördük. İlaçlamayı tekerlekli bir makine ile yapmadığınız için tarla ve ürün ezilmiyor. Doğru ilacı doğru miktarda vermek de önemli. Bu nedenle ilk etapta ilaçlama zorlukları ve İHA ile ilaçlamanın yüksek verimliliği nedeniyle çeltik ürününü seçtik. Mevcut yöntemlerin öncelikle sağlık sorunlarına, sonrasında ürün kayıplarına neden olan sakıncaları var. Biz Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) adını verdiğimiz bir teknoloji ile bu sorunların da önüne geçmeyi planlıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızda sona yaklaştık. İlaçlama yaptığımız alanlarda verimliliği artırarak yabancı otların tamamını öldürdük ve ilaçta yüzde 50’ye kadar tasarruf sağladığımız yerler oldu” diye konuştu.

İlaçlamadan sonra gübreleme ve tohumlama

İlaçlamanın ardından gübreleme ve tohumlama işini de ZİHA aracılığıyla yapmayı planladıklarını dile getiren Yılmaz, “Gelecek sene ZİHA’larımızı yerli ve milli olarak çiftçimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Ayrıca biz sadece ilaçlama yaparak sahadan çekilmek istemiyoruz. Üzerinde çalıştığımız multispektral İHA’lar ile tarla sağlığını ilaçlama öncesinde ve sonrasında takip etmek, ilaçlamayı da değişken oranlı yapabilmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarla birlikte toprak daha sağlıklı hale geleceği için verimlilik de artacak” ifadelerini kullandı.

"Toprak analizi 15 dakikada sonuçlanacak”

Yılmaz, “Ayrıca toprak analizi üzerinde de çalışıyoruz. Birçok yerde toprak analizi yapılıyor, kamu ve özel sektör yapıyor. Toprak analizi yaptırana devlet destek veriyor. Fakat laboratuvarların analiz sonuçları birbirini tutmayabiliyor ve uzun süreçte sonuçlandığı için uygulamada zorluklar yaşanabiliyor. Bu sorunlara çözüm için yerinde toprak analizi yapan bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Doğrudan tarlada, bahçede yapılıyor ve 15 dakikada sonuç vermesini planlıyoruz. Bu analiz sonucunda da çiftçinin kullanması gereken doğru gübreyi önerebileceğiz” şeklinde konuştu.

Akaryakıt otomasyonda yerli milli sistem

“Son olarak önemli bir diğer markamız da akaryakıt otomasyon sistemimiz TARPET. Tarım Kredi Kooperatifleri ile çiftçiye yılda 256 milyon litre mazot desteği veriyoruz. Türkiye’de noktasal pompa sayısı olarak 3. büyük şirketiz” diyen Yılmaz, yerli ve milli olarak geliştirdikleri bu ürünü Tarım Kredi haricine de açtıklarını söyledi. Yılmaz, “İlk olarak bu yıl Petrol Ofisi’ne ait tankerlere otomasyon sistemi hizmeti vermeye başladık. Bu hizmetimizle özellikle kamu kurumları ile akaryakıt sektörüne ciddi tasarruf ve verimlilik sağlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Okullarda seralar kuracağız"



Çocukların ve gençlerin tarımın ve teknolojinin farkında olması için çalışma başlattıklarına da dikkat çeken Huzeyfe Yılmaz, “Bu kapsamda ilk defa bu sene TEKNOFEST’e tarım teknolojileriyle ilgili bir yarışmayı T3 Vakfı ile birlikte açtık. Fakat bu çalışmaların sadece üniversite ve mezunlarına yapılmasını yeterli görmüyoruz. Farkındalıkta zinciri tamamlamamız lazım. Ortaokul ve lisede de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Maalesef bugün çileğin markette yetiştiğini sanan çocuklar var. Bunun için de Akıllı Tarım Atölyeleri adını verdiğimiz bir çalışma başlattık. Eylül sonuna iki pilot okulu yetiştirmeyi planlıyoruz. Atölyeler içerisinde bunun için 24 derslik müfredat oluşturduk, girişimcilik, teknoloji ve tarım olmak üzere üç ana bölüm var. Müsait okulların bahçelerine sera yapacağız. Okul içerisine de bir sınıf kuruyoruz” dedi.