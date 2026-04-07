Tarımsal kalkınmaya harcanan miktar 965 milyon TL’yi aştı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

KONYA

Başkan Altay, dünya nüfusundaki hızlı artışın, gıdaya olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırdığını anımsa­tarak, “Bu ihtiyacı karşılarken doğal kaynakları tüketen, topra­ğı yoran ve suyu dikkatsizce kul­lanan üretim anlayışları; uzun vadede tarımı da hayatı da sür­dürülemez hâle getirmektedir. Bu nedenle tarımda artık daha bilinçli, daha planlı ve daha so­rumlu adımlar atmak zorunda­yız” diye konuştu.

2025 yılında toplam tarımsal destekleme rakamının 24 mil­yon 575 bin lira olarak gerçekleş­tiğini de açıklayan Başkan Altay, “2018 yılından bu yana Konya Ovası Projesi (KOP) desteğiyle 66 adet küçük ölçekli sulama ya­tırımı yaptık. Bu süreçte sulama yatırımlarının tutarı, güncel be­delle 596 milyon lira oldu. 2018 yılından bu yana tarımsal kal­kınma için yaptığımız fidan, fide, tohum, tarımsal ekipman deste­ği ve küçük ölçekli sulama yatı­rımı tutarı 965 milyon lirayı aştı” değerlendirmesinde bulundu.

Konya’nın; tarımsal üretim de­ğeri, tarımsal ticaret ve tarımsal istihdam açısından Türkiye’nin tarım başkenti konumunda ol­duğunu ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti: “Geniş tarım ara­zileri, verimli üretim havzaları ve gelişmiş tarımsal sanayi altyapısı ile Konya, ülkemizin üretim gü­cünü belirleyen merkezlerden bi­ridir. Bizler de AgriCities Ulus­lararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak edindiğimiz tec­rübelerle; tarımın artık yerelden başlayarak küresel ölçekte ele alınması gereken bir mesele ol­duğu bilinciyle hareket ediyoruz. Konya’mızın bu alandaki biriki­mini uluslararası platformlara ta­şımaya ve şehrimizi hem ülkemiz­de hem de dünyada marka şehir haline getirmeyi hedefliyoruz.”