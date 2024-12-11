Tarin 2030: Bakan Kacır, Türkiye’nin teknoloji girişimciliği hedefini açıkladı

Girişim dünyasının en prestijli buluşma noktalarından biri olan Take Off İstanbul, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleşen açılışta önemli açıklamalar yapıldı. Kacır, Türkiye’nin teknoloji girişimciliğini, kalkınma modelinin ayrılmaz bir parçası olarak görüp bu alanda büyük bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi.

Bakan Kacır, 2030 yılı itibarıyla Türkiye’den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve bu girişimlerin unicorn (değeri 1 milyar doların üzerinde olan girişim) statüsüne ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Kacır, "Türkiye'de teknoloji girişimciliği kalkınma modelimizin ayrılmaz bir parçası, yeni dönemde başarı hikayesinin öncü alanı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji girişimcilik ekosisteminde son yıllarda büyük bir ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken Bakan Kacır, 2010-2019 yılları arasında yılda ortalama 66 milyon dolar yatırım yapılırken, son 5 yılda bu ortalamanın 1 milyar dolara çıkarıldığını vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin 104 teknopark, 11 binden fazla teknoloji girişimi, 1.600'ün üzerinde AR-GE merkezi ve 300 binin üzerinde AR-GE insan kaynağı ile hızla büyüdüğünü belirtti.

Take Off İstanbul, bu yıl 23 ülkeden 250 teknoloji girişimi ile 100'ün üzerinde teknoloji yatırımcısının katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin organizasyonuyla düzenlenen zirve, Türkiye’nin küresel teknoloji merkezi haline gelmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bakan Kacır, İstanbul'da düzenlenen zirvenin Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine büyük katkı sağladığını ve burada gösterilen yenilikçi iş fikirlerinin, Türkiye'nin teknoloji alanındaki yükselişine ivme kazandıracağını ifade etti.