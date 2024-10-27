Tarlası ve arsası olanlar dikkat! Hükümet harekete geçti: Boş bırakmak yok

Türkiye'de tarım giderek zayıflarken, tarım arazileri ve tarıma el verişli arsalar artan konut talebini karşılamak için imara açılıyor. Hükümet bunun önüne geçmek için şimdi boş duran binlerce dönüm arsa ve tarlaları mercek altına alıyor.

Boş bırakılan arsa ve tarlalar mercek altında

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından boş bırakılan arsa ve tarlalar için yeni süreç başladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili, iki sene boyunca boş kalan arazinin devlet tarafından kiralanarak tarımla uğraşan köylüye tahsis edileceğini açıkladı.

6 ay içinde tespit edilecek

“Miras dâhil herhangi bir nedenle iki sene boyunca araziyi boş tutmak senin hakkın değil." diyen Yumaklı, arazinin köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacağını duyurdu. Kira bedelinin arazi sahiplerine, üretim ve mahsülün ise toprağı ekip biçene verileceğini söyledi. Bakan Yumaklı, "Bu tür arazilerin, toplam arazinin yüzde 10’undan fazla olduğunu biliyoruz. Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışıyor. 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tespit edilecek” ifadelerini kullandı.

Ev alamayan tarla aldı

Öte yandan konut fiyatlarının yükselmesi tarla ve arsa yatırımları artırdı. 2023'te gayrimenkul dışı yatırımlar rekor kırdı. Ev alamayanlar 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki imarlı arsalar ile 500 bin lira ile 900 bin lira arasındaki tarlalara yöneldi. Ancak yatırım için alınan topraklar, değerleneceği günü bekliyordu. Bu da hem konut sektörüne hem tarıma zarar veriyordu.