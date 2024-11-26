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TARSİM ürünlerine yüzde 10 prim indirimi geldi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulaması kapsamında 2025 için üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimine gidildiği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Su kısıtı olan ürünlerde ilave yüzde 10 prim indirimi yapıldı. Yağlık ayçiçeği teminat kapsamına alındı” dedi.

Dünya Gazetesi
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Tarım ve Orman Baka­nı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Ha­vuzu (TARSİM) uygulaması kapsamında gelecek yıl için üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indi­rimine gidildiğini belirterek, “Sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim indirimi uygula­nacak. Su kısıtı olan ürünler­de ilave yüzde 10 prim indirimi yapıldı” açıklaması yaptı.

Yumaklı, gelecek yıl TAR­SİM kapsamında yapılacak yeniliklere ilişkin bilgi verdi. Tarım sigortalarının, kuruldu­ğu günden bu yana üreticilere destek olmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin art­ması karşısında tarımda sür­dürülebilirlik sigortanın öne­minin daha arttığını söyledi. Yumaklı, söz konusu sigortala­rı sürekli geliştirdiklerini ifa­de ederek, bu yıl buğday için gelir koruma sigortasının tüm illerde uygulanmaya başlan­dığını anımsattı.

Gelecek yıl da devlet destekli tarım sigor­taları kapsamında yenilikler olacağını vurgulayan Yumak­lı, “TARSİM uygulaması kap­samında üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimi yapıldı. Sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim in­dirimi uygulanacak. Su kısıtı olan ürünlerde ilave yüzde 10 prim indirimi yapıldı. Köy baz­lı verim sigortası devlet destek oranı yüzde 60’tan yüzde 70’e çıkarıldı. Yağlık ayçiçeği temi­nat kapsamına alındı. Köz bazlı verimler ortalama yüzde 16 artırıldı” dedi.

Seralara fırtına teminatı kapsamda

Yumaklı, gelir koru­ma sigortasında arpa­nın teminat kapsamına alındığına dikkati çeke­rek, “5. risk kategorisinde olan seralara fırtına temi­natı da eklendi. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırla­rının sigortasında, gebelik­te yavru kaybı teminatı dâhil edildi. Devlet prim desteği ora­nı yüzde 50’den yüzde 60’a çı­karıldı. Birinci derece tarım­sal örgüt belgesi almaya hak kazanmış tarımsal amaçlı bir­lik ve kooperatiflere üye üre­ticilerimiz için yüzde 5 üyelik indirimi yapıldı” diye konuştu.

Söz konusu yeniliklerin ta­rım sektörüne olumlu yansı­yacağını vurgulayan Yumaklı, üreticilerin fiyat dalgalanma­ları ve doğal afetlerden mi­nimum düzeyde etkilenmesi için çalışmalara devam ede­ceklerini sözlerine ekledi.