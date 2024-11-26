TARSİM ürünlerine yüzde 10 prim indirimi geldi

Tarım ve Orman Baka­nı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Ha­vuzu (TARSİM) uygulaması kapsamında gelecek yıl için üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indi­rimine gidildiğini belirterek, “Sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim indirimi uygula­nacak. Su kısıtı olan ürünler­de ilave yüzde 10 prim indirimi yapıldı” açıklaması yaptı.

Yumaklı, gelecek yıl TAR­SİM kapsamında yapılacak yeniliklere ilişkin bilgi verdi. Tarım sigortalarının, kuruldu­ğu günden bu yana üreticilere destek olmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, kuraklık ve sel gibi doğal afetlerin art­ması karşısında tarımda sür­dürülebilirlik sigortanın öne­minin daha arttığını söyledi. Yumaklı, söz konusu sigortala­rı sürekli geliştirdiklerini ifa­de ederek, bu yıl buğday için gelir koruma sigortasının tüm illerde uygulanmaya başlan­dığını anımsattı.

Gelecek yıl da devlet destekli tarım sigor­taları kapsamında yenilikler olacağını vurgulayan Yumak­lı, “TARSİM uygulaması kap­samında üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimi yapıldı. Sözleşmeli üretimde yüzde 10-15 prim in­dirimi uygulanacak. Su kısıtı olan ürünlerde ilave yüzde 10 prim indirimi yapıldı. Köy baz­lı verim sigortası devlet destek oranı yüzde 60’tan yüzde 70’e çıkarıldı. Yağlık ayçiçeği temi­nat kapsamına alındı. Köz bazlı verimler ortalama yüzde 16 artırıldı” dedi.

Seralara fırtına teminatı kapsamda

Yumaklı, gelir koru­ma sigortasında arpa­nın teminat kapsamına alındığına dikkati çeke­rek, “5. risk kategorisinde olan seralara fırtına temi­natı da eklendi. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında, 20 ay ve üzeri dişi süt sığırla­rının sigortasında, gebelik­te yavru kaybı teminatı dâhil edildi. Devlet prim desteği ora­nı yüzde 50’den yüzde 60’a çı­karıldı. Birinci derece tarım­sal örgüt belgesi almaya hak kazanmış tarımsal amaçlı bir­lik ve kooperatiflere üye üre­ticilerimiz için yüzde 5 üyelik indirimi yapıldı” diye konuştu.

Söz konusu yeniliklerin ta­rım sektörüne olumlu yansı­yacağını vurgulayan Yumaklı, üreticilerin fiyat dalgalanma­ları ve doğal afetlerden mi­nimum düzeyde etkilenmesi için çalışmalara devam ede­ceklerini sözlerine ekledi.