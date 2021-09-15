TARSİM’den üreticiye 214 milyon liralık kuraklık ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticiye 214 milyon lira kuraklık ödemesi gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde, üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet desteğiyle uygulamada olan Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında bu yıl Türkiye genelinde 83 binin üzerinde poliçe tanzim edildi.

Eksperlerin titizlikle sürdürdüğü saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 44 ildeki 267 ilçenin 3 bin 532 köyünde poliçede yazılı köy bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği belirlendi.

Söz konusu köylerde sigortalı olan tüm üreticiler hasar ödemesine hak kazandı. Bu yıl sigortalı üreticilerden toplanan 24 milyon lira prim karşılığında 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldı.

50 bin hasar tespit incelemesi yapıldı

Geçen yıl ilçe bazlı uygulanan Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 59 ildeki 286 ilçede yaklaşık 20 bin hasar tespit çalışması yapılırken, sigorta 2021'den itibaren köy bazlı uygulanmaya başlandı.

Kuraklık Verim Sigortası kapsamında 67 ildeki 375 ilçenin 5 bin 311 köyünde yaklaşık 50 bin hasar tespit incelemesi gerçekleştirildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarıyla ek prim karşılığında ve isteğe bağlı olarak sertifikalı tohumlukların sap kısmını, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı köy genelinde doğrudan meydana gelebilecek verim kayıplarına karşı Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'yla güvence altına alabiliyor.

Köyün ortalama verimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TARSİM verileri esas alınarak tespit edilen verimi ifade ediyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70'i alınarak belirleniyor. Her ürün ve köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler bu doğrultuda düzenleniyor.