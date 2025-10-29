Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde genişleme planları devreye alındı, hedef yüzde 50 büyüme

Son yıllarda kentin ekono­mik gelişiminde en önem­li lokomotiflerden biri ha­line gelen Tarsus OSB, 5 bin 200 dönümlük alan üzerinde, yüzde 99 doluluk oranına ulaşarak dik­kat çekiyor. Yalnızca 23 dönüm­lük tek bir parselin boş kalması, yatırımcıların Tarsus’a duyduğu güveni ve bölgenin artan cazibe­sini gözler önüne seriyor. Artan bu yoğun talep karşısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan OSB ge­nişleme alanı için onay alınırken, etap etap yürütülecek çalışmalar­la bölgenin yüzde 50 oranında bü­yütülmesi planlanıyor.

Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, 150’den fazla yatı­rımcının yer aldığı OSB’de sade­ce Tarsus’tan değil, Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından da yatırımcı geldiğini söyledi. Bu­gün itibarıyla Çin, Almanya hat­ta Ortadoğu’dan yatırımcıların bölgede faaliyete başladığı bilgi­sini veren Koçak, “Firmalar ağır­lıklı olarak gıda, plastik, amba­laj, makine, metal işleme, mobil­ya ve kimya sektörlerinde üretim yapıyor. Ayrıca enerji ve yenile­nebilir teknolojiler üzerine yatı­rım yapan şirketler de dikkat çe­kiyor. 30’a yakın firma halihazır­da üretime başlamış durumda. Bu firmalar, Tarsus’un ihracat kapa­sitesine doğrudan katkı sağlıyor. 60’a yakın firma ise inşaat aşama­sında; bu da önümüzdeki 1-2 yıl içinde çok daha büyük bir üretim gücünün ortaya çıkacağını göste­riyor” dedi.

Altyapı çalışmaları tam gaz sürüyor

Altyapı konusunda da ciddi ya­tırımlar yapıldığını elektrik, içme suyu ve doğalgaz bağlantılarının tamamen hazır hale getirildiğini dile getiren Başkan Vekili Koçak, “OSB içindeki yollar büyük oran­da tamamlandı, lojistik akışı ko­laylaştıracak düzenlemeler yapıl­dı. Sanayicimizin en çok önemse­diği konulardan biri olan arıtma tesisi için ihale gerçekleştirildi ve tesisin 2026’da devreye girme­si planlanıyor. Bu tesis sayesin­de OSB’de çevreye zarar verme­yen, sürdürülebilir bir üretim alt­yapısı oluşacak. Ayrıca, Yeşil OSB hedefi doğrultusunda yenilene­bilir enerji kullanımı teşvik edi­liyor. Güneş enerjisi panelleri ku­rulumları için uygun parseller ay­rıldı. Uzun vadede OSB’nin kendi enerjisini üreten ve karbon ayak izini sıfıra indirmeyi hedefleyen bir model oluşturması planlanı­yor” açıklamasında bulundu.

Ruhi Koçak, sanayicinin başlıca ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için de planlama­ların yapıldığını, OSB içinde bir eğitim kampüsü kurulması için parsel tahsis edildiğini belirterek, konu hakkında şu bilgileri verdi: “Burada hem meslek lisesi hem de meslek yüksekokulu açmayı he­defliyoruz. Tarsus Ticaret ve Sa­nayi Odası’nın açtığı Tarım ve Gı­da Meslek Lisesi ile Tarsus TSO Meslek Lisesi, OSB’nin iş gücü ih­tiyacına doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca, sektörlerin talebi doğrul­tusunda yeni bölümler açılıyor. Sanayicilerimizle yapılan görüş­melerde en çok öne çıkan ihtiyaç­lardan biri dil eğitimi oldu. Özel­likle Çinli yatırımcıların bölgede artmasıyla birlikte Çince kursla­rı başlatıldı. Ayrıca makine kul­lanımı, enerji teknolojileri ve ba­kım-onarım gibi konularda da kı­sa dönemli sertifika programları düzenleniyor.”

Öte yandan, büyük yatırımcı­ların yanı sıra yan sanayilerin de hızla oluştuğunu, ambalaj, lojistik, bakım-onarım gibi alanlarda faa­liyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların, OSB’deki ana sanayici­lere hizmet verdiğini sözlerine ek­leyen Koçak, şunları kaydetti: “Bu da Tarsus ekonomisine çarpan et­kisi yaratıyor. Bölgede şu anki do­luluk oranı göz önünde bulundu­rulduğunda, genişleme kaçınıl­maz görünüyor. Nitekim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan OSB genişleme alanı için onay alındı. Etap etap yapılacak genişleme ça­lışmalarıyla OSB’nin yüzde 50 bü­yütülmesi planlanıyor. Bu sayede hem mevcut yatırımcıların talep­leri karşılanacak hem de yeni yatı­rımcılar için yer açılacak.”

“Süs Bitkisi İhtisas OSB kurulması planlanıyor”

“Tarsus için yeni bir vizyon da süs bitkisi ihtisas OSB’si kurmak” diye konuşan Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, Çukurova’nın iklim yapısının, çiçekli süs bitkilerinin üretimi için son derece elverişli bir zemin sunduğunu, bölgenin ılıman iklimi sayesinde süs bitkilerinin yılın büyük bölümünde yetiştirilebilmesi, üretim maliyetlerini azaltırken verimliliği de artıracağını kaydetti. Söz konusu potansiyelin Tarsus’u kısa sürede yalnızca Türkiye’de değil global pazarda da söz sahibi bir merkez haline getireceğini öngördüklerinin altını çizen Koçak, şunları kaydetti: “Süs bitkilerinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilerin de bu ihtisas OSB kapsamında üretilmesi planlanıyor. Böylece Tarsus yalnızca sanayide değil, tarımda da yenilikçi bir vizyon ortaya koymuş olacak. En önemli avantajlardan biri ise Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Tarsus’ta bulunması, süs bitkilerinin ihracatı için büyük kolaylık sağlayacak. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri hızlı lojistik ve taze ürünün pazara ulaşması. Havalimanı sayesinde Tarsus’ta üretilecek bitkiler kısa sürede dünyanın farklı bölgelerine gönderilebilecek. Bu durum hem ihracatın önünü açacak hem de Tarsus’un adını uluslararası arenada duyuracak.”