Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde genişleme planları devreye alındı, hedef yüzde 50 büyüme
Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, bugün itibarıyla bölgelerinin yüzde 99’luk doluluk oranına ulaştığını belirterek, “Bölgemizde sadece 23 dönümlük tek bir parsel boş kaldı. Yatırımcının bizlere duyduğu güvenden hareketle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan OSB genişleme alanı için onay aldık. İlk etapta yüzde 50 büyüme hedefimiz var” dedi.
Son yıllarda kentin ekonomik gelişiminde en önemli lokomotiflerden biri haline gelen Tarsus OSB, 5 bin 200 dönümlük alan üzerinde, yüzde 99 doluluk oranına ulaşarak dikkat çekiyor. Yalnızca 23 dönümlük tek bir parselin boş kalması, yatırımcıların Tarsus’a duyduğu güveni ve bölgenin artan cazibesini gözler önüne seriyor. Artan bu yoğun talep karşısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan OSB genişleme alanı için onay alınırken, etap etap yürütülecek çalışmalarla bölgenin yüzde 50 oranında büyütülmesi planlanıyor.
Tarsus OSB Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, 150’den fazla yatırımcının yer aldığı OSB’de sadece Tarsus’tan değil, Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından da yatırımcı geldiğini söyledi. Bugün itibarıyla Çin, Almanya hatta Ortadoğu’dan yatırımcıların bölgede faaliyete başladığı bilgisini veren Koçak, “Firmalar ağırlıklı olarak gıda, plastik, ambalaj, makine, metal işleme, mobilya ve kimya sektörlerinde üretim yapıyor. Ayrıca enerji ve yenilenebilir teknolojiler üzerine yatırım yapan şirketler de dikkat çekiyor. 30’a yakın firma halihazırda üretime başlamış durumda. Bu firmalar, Tarsus’un ihracat kapasitesine doğrudan katkı sağlıyor. 60’a yakın firma ise inşaat aşamasında; bu da önümüzdeki 1-2 yıl içinde çok daha büyük bir üretim gücünün ortaya çıkacağını gösteriyor” dedi.
Altyapı çalışmaları tam gaz sürüyor
Altyapı konusunda da ciddi yatırımlar yapıldığını elektrik, içme suyu ve doğalgaz bağlantılarının tamamen hazır hale getirildiğini dile getiren Başkan Vekili Koçak, “OSB içindeki yollar büyük oranda tamamlandı, lojistik akışı kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı. Sanayicimizin en çok önemsediği konulardan biri olan arıtma tesisi için ihale gerçekleştirildi ve tesisin 2026’da devreye girmesi planlanıyor. Bu tesis sayesinde OSB’de çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir bir üretim altyapısı oluşacak. Ayrıca, Yeşil OSB hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kullanımı teşvik ediliyor. Güneş enerjisi panelleri kurulumları için uygun parseller ayrıldı. Uzun vadede OSB’nin kendi enerjisini üreten ve karbon ayak izini sıfıra indirmeyi hedefleyen bir model oluşturması planlanıyor” açıklamasında bulundu.
Ruhi Koçak, sanayicinin başlıca ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için de planlamaların yapıldığını, OSB içinde bir eğitim kampüsü kurulması için parsel tahsis edildiğini belirterek, konu hakkında şu bilgileri verdi: “Burada hem meslek lisesi hem de meslek yüksekokulu açmayı hedefliyoruz. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın açtığı Tarım ve Gıda Meslek Lisesi ile Tarsus TSO Meslek Lisesi, OSB’nin iş gücü ihtiyacına doğrudan katkı sağlıyor. Ayrıca, sektörlerin talebi doğrultusunda yeni bölümler açılıyor. Sanayicilerimizle yapılan görüşmelerde en çok öne çıkan ihtiyaçlardan biri dil eğitimi oldu. Özellikle Çinli yatırımcıların bölgede artmasıyla birlikte Çince kursları başlatıldı. Ayrıca makine kullanımı, enerji teknolojileri ve bakım-onarım gibi konularda da kısa dönemli sertifika programları düzenleniyor.”
Öte yandan, büyük yatırımcıların yanı sıra yan sanayilerin de hızla oluştuğunu, ambalaj, lojistik, bakım-onarım gibi alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların, OSB’deki ana sanayicilere hizmet verdiğini sözlerine ekleyen Koçak, şunları kaydetti: “Bu da Tarsus ekonomisine çarpan etkisi yaratıyor. Bölgede şu anki doluluk oranı göz önünde bulundurulduğunda, genişleme kaçınılmaz görünüyor. Nitekim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan OSB genişleme alanı için onay alındı. Etap etap yapılacak genişleme çalışmalarıyla OSB’nin yüzde 50 büyütülmesi planlanıyor. Bu sayede hem mevcut yatırımcıların talepleri karşılanacak hem de yeni yatırımcılar için yer açılacak.”
“Süs Bitkisi İhtisas OSB kurulması planlanıyor”
“Tarsus için yeni bir vizyon da süs bitkisi ihtisas OSB’si kurmak” diye konuşan Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, Çukurova’nın iklim yapısının, çiçekli süs bitkilerinin üretimi için son derece elverişli bir zemin sunduğunu, bölgenin ılıman iklimi sayesinde süs bitkilerinin yılın büyük bölümünde yetiştirilebilmesi, üretim maliyetlerini azaltırken verimliliği de artıracağını kaydetti. Söz konusu potansiyelin Tarsus’u kısa sürede yalnızca Türkiye’de değil global pazarda da söz sahibi bir merkez haline getireceğini öngördüklerinin altını çizen Koçak, şunları kaydetti: “Süs bitkilerinin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilerin de bu ihtisas OSB kapsamında üretilmesi planlanıyor. Böylece Tarsus yalnızca sanayide değil, tarımda da yenilikçi bir vizyon ortaya koymuş olacak. En önemli avantajlardan biri ise Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Tarsus’ta bulunması, süs bitkilerinin ihracatı için büyük kolaylık sağlayacak. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri hızlı lojistik ve taze ürünün pazara ulaşması. Havalimanı sayesinde Tarsus’ta üretilecek bitkiler kısa sürede dünyanın farklı bölgelerine gönderilebilecek. Bu durum hem ihracatın önünü açacak hem de Tarsus’un adını uluslararası arenada duyuracak.”