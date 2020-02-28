Tarsus OSB, 15 bin kişiye istihdam sağlayacak

28 Şubat 2020

Mehmet NABİ BATUK

Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, 1660 dekarlık ilk etap kamulaştırma çalışmaları tamamlanan Tarsus OSB’nin mayıs ayında temelinin atılacağını açıkladı.

Ana projesi D750 Karayolu üzerinde 5300 dekar olarak planlanan ve ilgili yasa gereği Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyet gösteren tüm sektörlere açık olan Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (Tarsus OSB) 1660 dekarlık ilk etap arazi kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Son olarak altyapı projelerini tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaya gönderen Tarsus OSB Yönetimi, mayıs ayında temel atmaya hazırlanıyor. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Ruhi Koçak, şuana kadar 35 firma ile sözleşme imzaladıklarını ifade ederek ilk etapta yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Koçak, “Yatırımlar tamamlandığında da yaklaşık 15 bin kişiye yeni istihdam alanı yaratacağız” dedi.

Arazinin metrekare fiyatı 125 lira

Tarsus OSB’de arazilerin yüzde 50’sinin satışını gerçekleştirdiklerini belirten Koçak, kalan araziler için de birçok firma ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Mart ayının sonuna kadar 1’inci etapla sınırlı olmak üzere arazi fiyatlarının metrekaresini 125 liradan yatırımcıya sunacaklarını belirten Koçak, “Yatırımcılarımızı bölgemize çekebilmek adına uygun şartlarda arazi üretmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu nedenle yılbaşına kadar geçerli olan 1’inci etap arazi fiyatlarımızı 31 Mart 2020 tarihine kadar metrekaresi 125 TL’den yatırımcıya sunmaya devam etme kararı aldık. Bu sayede 1’inci etabımızda geriye kalan yüzde 50’lik kısım arazilerimizin de kısa süre içinde satılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

"Lojistik sektörüne ilişkin ciddi bir arazi talebi aldık"

Tarsus OSB’nin Mersin Uluslararası Limanı’na 44 kilometre, Çukurova Bölgesel Havalimanı’na 25 kilometre, Yenice Lojistik Merkezi’ne 18 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkat çeken Koçak, lojistik sektörüne ilişkin de ciddi bir arazi talebi aldıklarını ifade etti. Koçak, şunları söyledi: “Şuana kadar arazi satışı yaptığımız firmaların yüzde 40’ı gıda, yüzde 15’i metal, yüzde 15’i plastik, yüzde 25’i de karma dediğimiz yan sanayi kuruluşudur. Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul’dan yatırım için gelenler var. Firmalarımızın yüzde 20’si bölge dışından, yüzde 80’i de bölge içinden.”

BİRİNCİ ETABIN KAMULAŞTIRMASI TAMAM



OSB’nin kurulacağı alanın yüzde 95 özel mülkiyet alanı olduğuna dikkat çeken Ruhi Koçak, alanın kamulaştırılması için 150 ila 200 milyon lirayı bulan ciddi bir kaynak ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti. 1660 dekarlık 1’inci etap arazilerinin acele kamulaştırma işlemlerini tamamladıklarını ancak mahkemede bilirkişiler tarafından belirlenen arazi fiyatlarının kamunun zararına neden olduğunu söyleyen Koçak, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Koçak, şunları söyledi: “Biz projeye başladığımızda, o arazilerde 5-6 lira olan metrekare fiyatını vatandaşın yanında olmak için 12-13 liraya çıkartarak kamulaştırma bütçemizi oluşturmuştuk. Ancak mahkeme aşamasında bilirkişiler, arazilerin gerçek fiyatının üzerinde 31 ila 35 lira arasında değişen rakamlar getirdi. Bizde yatırımların gecikmemesi için arazi sahiplerine toplamda 34 milyon lira ödeme yapmak durumunda kaldık. Söz konusu art niyetli kişiler tarafından bu süreçte ciddi bir kamu zararı oluşturuldu. Hukuki sürecimiz devam ediyor.”