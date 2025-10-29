Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke: “Türkiye’nin su geleceği için kapalı basınçlı sistemler şart”

Devlet Su İşleri (DSİ) rapor­larına göre, bölgedeki sula­ma kanallarından verilen her 100 metreküp suyun yalnızca 49’unun tarlaya ulaştığı bilgisini veren Tarsus Ticaret Borsası Yö­netim Kurulu Başkanı Mustafa Te­ke, geri kalan yüzde 51’in buharlaş­ma, sızma ve vahşi sulama nede­niyle kaybolmasının endişe verici boyutlara ulaştığının altını çizdi.

Don dönemlerinde suyun kanal­lara zamanında verilememesi ve rotasyon uygulamalarındaki belir­sizliklerin üreticileri zorladığına da atıfta bulunan Mustafa Teke, “Bu sorunun çözüme kavuşması için mevcut kanaletlerin içine borular döşeyerek her parsel başına sayaç­lı vana takılması gerekiyor. Böylece suyu doğru yönetebilir, salma sula­mayı sonlandırabilir ve gübre kul­lanımında ciddi tasarruf sağlayabi­liriz” dedi. Kapalı basınçlı sulama sistemiyle baraj basıncının damla­ma sulamayı çalıştıracağını belir­ten Teke, çiftçilerin artık elektrik veya mazot masrafı yapmayacağını, toprağın erozyondan korunacağını, ürünlerde ise hem verim hem de ka­litenin artacağını ifade etti.

“Dikenli incir, iklim değişikliğine dayanıklı”

Artan sıcaklıkların ve su kıtlığı­nın tarımsal üretimde ciddi kayıp­lara yol açtığına dikkat çeken Mus­tafa Teke, bu koşullarda su ve güb­re istemeyen dikenli incirin (Hint inciri) öne çıktığını söyledi. Teke, “Dikenli incir iklim değişikliği­ne karşı su verimliliği noktasında önemli avantajlar sağlayarak, gıda ve kozmetik sanayiinde önemli bir potansiyele sahip. Bu sebeple di­kenli inciri, katma değerli ürünle­re dönüştürmek mümkün. Diken­li incirden dondurma, meyve su­yu, marmelat, reçel ve hayvan yemi üretebiliyoruz. En yüksek katma değer ise çekirdeğinden elde edi­len yağda; bu yağ kozmetik sektö­ründe kullanılıyor ve litre fiyatı 4 bin 500 ila 11 bin euro arasında de­ğişiyor. Eğer biz bu ürünü işleyip markalaştırabilirsek, sadece tarım değil sanayi açısından da kayda değer kazanımlar elde edebiliriz” açıklamasında bulundu.

“Katma değerli üretim için atılan adımlar”

2018 yılında Tarsus Ticaret Borsası bünyesinde ‘Mersin İli Hint İnciri Üretici Birliği’ni kur­duklarını ve kendi işletmesinde 30 dönümlük bir Hint inciri bah­çesi kurduğunu anımsatan Baş­kan Mustafa Teke, ürünün işlen­mesinde yaşadıkları sıkıntılara da değindi. Kapalı bahçelerin ve işle­me tesislerinin bulunmaması ne­deniyle ürünün hammadde olarak değerlendirilemediğini belirten Teke, şöyle devam etti: “Bu yüz­den meyve suyu fabrikaları ham­maddeyi ithal ediyor. Karaman’da faaliyet gösteren Alman menşeli bir fabrika Sicilya’dan dikenli in­cir özü ithal edip Amerika’ya ‘Ma­de in Germany’ etiketiyle satıyor. Bizim bölgemizde üretim olsa, ay­nı ürünü kendi markamızla ihraç edebiliriz. Aksi takdirde katma değer sürekli dışarıya gidiyor.”

“Çukurova’nın geleceği için iki temel hedef var”

Son olarak Mustafa Teke, bölge tarımının geleceği için iki önem­li hedefin öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti: “Birincisi, su­lamada yüzde 51’lik kaybın önü­ne geçmek için kapalı basınçlı sulama sistemine geçişin bir an önce sağlanması. İkincisi ise ik­lim değişikliğine karşı dayanık­lı, yüksek katma değerli bir ürün olan dikenli inci­rin işlenerek marka­laştırılması. Bu iki adım atıldığında Çukurova tarımı hem su kaynak­larını koruyacak hem de yeni eko­nomik fırsatlar yaratacak.”

Kadın kooperatifleri ile yerel kalkınma

Öte yandan, iklim değişikliğine karşı dayanıklılık gösteren dikenli incirin işlenmesi ve markalaşması için Tarsus Belediyesi ve kadın kooperatifleriyle iş birliği içinde, çalışmalar yaptıklarını açıklayan Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, bu çalışmanın kırsal kalkınmaya da doğrudan katkı sağlayacağını iletti. Teke, “Dikenli incir, iklim krizi karşısında alternatif bir ürün olmasının yanı sıra, yerel istihdamı artırma ve bölge ekonomisine güç katma potansiyeline sahip. Kadın kooperatiflerinin sürece dâhil olmasıyla ürünün işlenmesi ve pazarlanması daha sürdürülebilir hale gelecek. Biz de bu fırsatı Çukurova ekonomisine kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.