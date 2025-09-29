Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke: Sulama kaybı tarımı tehdit ediyor
Çukurova’da tarımsal sulamada yaşanan yüzde 51’lik verim kaybının endişe verici olduğuna dikkat çeken Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, bu kaybın önüne geçilmesi için kapalı basınçlı sulama sistemine acilen geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
MERSİN
Devlet Su İşleri (DSİ) raporlarına göre, Çukurova’da sulama kanallarından verilen her 100 metreküp suyun yalnızca 49’u tarlaya ulaştığını, geri kalan yüzde 51’in buharlaşma, sızma ve vahşi sulama nedeniyle kaybolduğunu söyleyen Borsa Başkanı Mustafa Teke, “Don dönemlerinde suyun kanallara zamanında verilememesi ve rotasyon uygulamalarındaki belirsizlikler üreticileri zorluyor. Bu sorunun çözüme kavuşması için mevcut kanaletlerin içine borular döşeyerek her parsel başına sayaçlı vana takılması gerekiyor. Böylece suyu doğru yönetebilir, salma sulamayı sonlandırabilir ve gübre kullanımında ciddi tasarruf sağlayabiliriz” dedi. Kapalı basınçlı sulama sistemiyle baraj basıncının damlama sulamayı çalıştıracağını belirten Mustafa Teke, “Çiftçi artık elektrik ya da mazot masrafı yapmayacak. Toprak erozyonu azalacak, verim ve kalite artacak” diye konuştu.
Dikenli incir iklim değişikliğine karşı alternatif ürün olarak öne çıkıyor
Artan sıcaklıkların ve su kıtlığının tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını, Tarsus Ticaret Borsası olarak, bu koşullarda su ve gübre istemeyen dikenli inciri (hint inciri) öne çıkardıklarını söyleyen Mustafa Teke, “Dikenli incir iklim değişikliğine karşı büyük avantaj sağlayarak gıda ve kozmetik sanayinde önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sebeple dikenli inciri katma değerli ürünlere dönüştürmek mümkün. Bu meyveden dondurma, meyve suyu, marmelat, reçel ve hayvan yemi üretebiliyoruz. En yüksek katma değer ise çekirdeğinden elde edilen yağda; bu yağ kozmetik sektöründe kullanılıyor ve litre fiyatı 4 bin 500 – 11 bin avro arasında değişiyor. Eğer biz bu ürünü işleyip markalaştırabilirsek, sadece tarım değil sanayi açısından da büyük kazanımlar elde edebiliriz” açıklamasında bulundu.
Kadın kooperatifleri ile dikenli incirde işleme ve markalaşma hamlesi
Mustafa Teke, 2018’de Tarsus Ticaret Borsası bünyesinde “Mersin İli Hint İnciri Üretici Birliği”ni kurarak ve kendi işletmesinde 30 dönümlük hint inciri bahçesi oluşturduğunu dile getirdi. Ancak kapalı bahçelerinin olmaması sebebiyle ürünü işleme geçiremediklerinden yakınan Teke konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yüzden meyve suyu fabrikaları hammaddeyi yurt dışından ithal ediyor. Karaman’da faaliyet gösteren Alman menşeli bir fabrika Sicilya’dan dikenli incir özü ithal edip Amerika’ya “Made in Germany” etiketiyle satıyor. Bizim bölgemizde üretim olsa, aynı ürünü kendi markamızla ihraç edebiliriz. Aksi takdirde katma değer sürekli dışarıya gidiyor. Bu yüzden Tarsus Belediyesi ve kadın kooperatifleriyle işbirliği yaparak ürünün işlenmesi ve markalaşması için hazırlık yapıyoruz. Dikenli incir, iklim krizi karşısında alternatif bir ürün olmasının yanı sıra, yerel istihdamı artırma ve kırsal kalkınmaya katkı sağlama potansiyeline sahip. Biz de bu fırsatı Çukurova ekonomisine kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.