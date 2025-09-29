Fahriye KUTLAY ŞENYURT

MERSİN

Devlet Su İşleri (DSİ) rapor­larına göre, Çukurova’da sulama kanallarından verilen her 100 metreküp suyun yalnızca 49’u tarlaya ulaştığını, geri kalan yüz­de 51’in buharlaşma, sızma ve vahşi sulama nedeniyle kaybol­duğunu söyleyen Borsa Başka­nı Mustafa Teke, “Don dönem­lerinde suyun kanallara zama­nında verilememesi ve rotasyon uygulamalarındaki belirsizlikler üreticileri zorluyor. Bu sorunun çözüme kavuşması için mevcut kanaletlerin içine borular döşe­yerek her parsel başına sayaçlı vana takılması gerekiyor. Böy­lece suyu doğru yönetebilir, sal­ma sulamayı sonlandırabilir ve gübre kullanımında ciddi tasar­ruf sağlayabiliriz” dedi. Kapalı basınçlı sulama sistemiyle baraj basıncının damlama sulamayı çalıştıracağını belirten Musta­fa Teke, “Çiftçi artık elektrik ya da mazot masrafı yapmayacak. Toprak erozyonu azalacak, ve­rim ve kalite artacak” diye ko­nuştu.

Dikenli incir iklim değişikliğine karşı alternatif ürün olarak öne çıkıyor

Artan sıcaklıkların ve su kıt­lığının tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açtığını, Tarsus Ti­caret Borsası olarak, bu koşullar­da su ve gübre istemeyen diken­li inciri (hint inciri) öne çıkar­dıklarını söyleyen Mustafa Teke, “Dikenli incir iklim değişikliği­ne karşı büyük avantaj sağlaya­rak gıda ve kozmetik sanayinde önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sebeple dikenli inciri katma değerli ürünlere dönüştürmek mümkün. Bu meyveden dondur­ma, meyve suyu, marmelat, re­çel ve hayvan yemi üretebiliyo­ruz. En yüksek katma değer ise çekirdeğinden elde edilen yağda; bu yağ kozmetik sektöründe kul­lanılıyor ve litre fiyatı 4 bin 500 – 11 bin avro arasında değişiyor. Eğer biz bu ürünü işleyip marka­laştırabilirsek, sadece tarım de­ğil sanayi açısından da büyük ka­zanımlar elde edebiliriz” açıkla­masında bulundu.

Kadın kooperatifleri ile dikenli incirde işleme ve markalaşma hamlesi

Mustafa Teke, 2018’de Tar­sus Ticaret Borsası bünyesin­de “Mersin İli Hint İnciri Üre­tici Birliği”ni kurarak ve kendi işletmesinde 30 dönümlük hint inciri bahçesi oluşturduğunu di­le getirdi. Ancak kapalı bahçe­lerinin olmaması sebebiyle ürü­nü işleme geçiremediklerinden yakınan Teke konuşmasını şöy­le sürdürdü: “Bu yüzden meyve suyu fabrikaları hammaddeyi yurt dı­şından ithal ediyor. Karaman’da faali­yet gösteren Alman menşeli bir fabrika Sicilya’dan dikenli incir özü ithal edip Amerika’ya “Made in Germany” eti­ketiyle satıyor. Bi­zim bölgemizde üretim olsa, aynı ürünü kendi markamızla ihraç edebiliriz. Aksi takdirde katma değer sürekli dışarıya gidiyor. Bu yüzden Tarsus Belediyesi ve kadın kooperatifleriyle işbirli­ği yaparak ürünün işlenmesi ve markalaşması için hazırlık ya­pıyoruz. Dikenli incir, iklim krizi karşısında alternatif bir ürün ol­masının yanı sıra, yerel istihda­mı artırma ve kırsal kalkınmaya katkı sağlama potansiyeline sa­hip. Biz de bu fırsa­tı Çukurova eko­nomisine ka­zandırmak için çalışmaları­mıza devam ediyoruz.