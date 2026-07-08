Tarsus’ta turizm sektörü paydaşların ortak stratejisiyle büyüyecek
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus’un tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, festival organizasyonlarından yayla turizmine, gastronomiden kültürel mirasa kadar tüm değerlerin bütüncül bir anlayışla ele alınmasının kentin turizmde daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı başkanlığında yapıldı. Temmuz ayı meclis toplantısının konuğu ise Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu oldu.
Çamlıyayla Ardıçyurdu dağ evleri projesi ile marka olacak
Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu Meclis’e yaptığı konuşmada, ilçede turizm altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Zevzek Tepesi Sosyal Tesisleri’nin belediyenin kendi kaynakları ve personeliyle kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Sofu, tesisin karavan ve çadır alanları, restoranı, kahvaltı salonu, kafesi ve seyir noktalarıyla bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Zevzek Tepesi Sosyal Tesisleri ile ilçenin tanıtımı adına önemli bir adım attıklarını belirten Sofu, tüm kurum ve paydaşların iş birliği içerisinde hareket etmesiyle Çamlıyayla’yı turizmde marka bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Başkan Sofu, sözleşmeli kiralama modeli ve belediye güvencesiyle yürütülecek Ardıçyurdu Dağ Evleri Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Çamlıyayla’nın turizmdeki cazibesinin daha da artacağına inandıklarını dile getirdi.
“Tarsus’u turizmde marka kent haline getirmeliyiz”
Meclis üyelerinin Çamlıyayla’ya ilişkin soru ve değerlendirmelerinin ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu’ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek, ilçenin yayla turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve son dönemde hayata geçirilen yatırımlarla bölgenin cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ifade etti. Tarsus’un turizm alanındaki gelişmelerine de değinen Başkan Koçak, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Tarsus Festivali’ne yönelik yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında meclis üyelerine detaylı bilgiler vererek görüş ve önerilerini aldı. 6-7-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen Tarsus Festivali’ne Tarsus Festivali’ne yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Koçak, Oda olarak kentin tanıtımına katkı sunacak her türlü projede öncü rol üstlenmeye devam edeceklerini vurguladı. Festival organizasyonlarından yayla turizmine, gastronomiden kültürel mirasa kadar Tarsus’un sahip olduğu tüm değerlerin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu kaydeden Başkan Koçak, bu zenginliklerin ortak bir vizyonla değerlendirilmesinin kentin turizmde daha güçlü bir marka haline gelmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.