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Tarsus’ta turizm sektörü paydaşların ortak stratejisiyle büyüyecek

Tarsus Ticaret ve Sanayi Oda­sı Yönetim Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus’un tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, festival organizasyonlarından yayla turiz­mine, gastronomiden kültürel mi­rasa kadar tüm değerlerin bütün­cül bir anlayışla ele alınmasının kentin turizmde daha güçlü bir ko­numa ulaşmasına katkı sağlayaca­ğını vurguladı.

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Tarsus’ta turizm sektörü paydaşların ortak stratejisiyle büyüyecek

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Temmuz ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Hüsnü Yağcı başkanlığında yapıldı. Tem­muz ayı meclis toplantısının ko­nuğu ise Çamlıyayla Belediye Baş­kanı Mehmet Fatih Sofu oldu.

Çamlıyayla Ardıçyurdu dağ evleri projesi ile marka olacak

Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu Meclis’e yap­tığı konuşmada, ilçede turizm alt­yapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımları hayata geçir­diklerini belirtti. Zevzek Tepesi Sosyal Tesisleri’nin belediyenin kendi kaynakları ve personeliyle kısa sürede tamamlanarak hizme­te açıldığını ifade eden Sofu, tesi­sin karavan ve çadır alanları, res­toranı, kahvaltı salonu, kafesi ve seyir noktalarıyla bölgenin önem­li turizm destinasyonlarından biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Zevzek Tepesi Sosyal Tesisleri ile ilçenin tanıtımı adına önemli bir adım attıklarını belirten Sofu, tüm kurum ve paydaşların iş bir­liği içerisinde hareket etmesiyle Çamlıyayla’yı turizmde marka bir ilçe haline getirmeyi hedefledik­lerini ifade etti. Başkan Sofu, söz­leşmeli kiralama modeli ve bele­diye güvencesiyle yürütülecek Ar­dıçyurdu Dağ Evleri Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte Çamlı­yayla’nın turizmdeki cazibesinin daha da artacağına inandıklarını dile getirdi.

“Tarsus’u turizmde marka kent haline getirmeliyiz”

Meclis üyelerinin Çamlıyay­la’ya ilişkin soru ve değerlendir­melerinin ardından söz alan Yö­netim Kurulu Başkanı H. Ruhi Ko­çak, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu’ya katılımla­rından dolayı teşekkür ederek, il­çenin yayla turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve son dönemde hayata geçirilen yatı­rımlarla bölgenin cazibe merkez­lerinden biri olma yolunda ilerle­diğini ifade etti. Tarsus’un turizm alanındaki gelişmelerine de deği­nen Başkan Koçak, bu yıl 5’incisi düzenlenecek Tarsus Festivali’ne yönelik yürütülen hazırlık çalış­maları hakkında meclis üyeleri­ne detaylı bilgiler vererek görüş ve önerilerini aldı. 6-7-8 Kasım ta­rihlerinde düzenlenen Tarsus Festivali’ne Tarsus Festivali’ne yönelik çalışmaları yakından ta­kip ettiklerini belirten Koçak, Oda olarak kentin tanıtımına kat­kı sunacak her türlü projede ön­cü rol üstlenmeye devam edecek­lerini vurguladı. Festival organi­zasyonlarından yayla turizmine, gastronomiden kültürel mirasa kadar Tarsus’un sahip olduğu tüm değerlerin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu kaydeden Baş­kan Koçak, bu zenginliklerin or­tak bir vizyonla değerlendirilme­sinin kentin turizmde daha güçlü bir marka haline gelmesine önem­li katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
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