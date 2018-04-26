Tasarım desteği tebliğinde değişiklik
Ar-Ge ve tasarım merkezleri kapsamında gerek tam zamanlı, gerekse kısmi zamanlı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendislerin net ücret üzerinden desteklenmesi hükmü kaldırıldı.
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun "Tasarım Desteği Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge ve tasarım merkezleri kapsamında gerek tam zamanlı, gerekse kısmi zamanlı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendislerin net ücret üzerinden desteklenmesine ilişkin ifade tebliğden çıkarıldı.
Kaynak: AA