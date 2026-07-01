Tasarruf finansman erken teslim koşulları değişti

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BDDK, tasarruf finansman şirketlerinde erken teslim koşullarını ağırlaştırdı. Kurum, azami erken teslim oranını yüzde 40’tan yüzde 45’e yükseltti, en erken teslim süresini 150 günden 180 güne çıkardı. Düzenleme 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Karar, konut, çatılı iş yeri ve taşıt edinimi için kullanılan tasarruf finansman modelinde likidite yönetimini öne çıkarıyor. BDDK, Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı’na gönderdiği talimatla sektörün faaliyet koşullarını değiştirdi. Kurum, ihtiyatlı makroekonomik yaklaşımı tasarruf finansman sektörüne uyarlamayı hedefledi.

Erken teslim için ödeme eşiği yükseldi

Yeni çerçeve, erken teslim hakkı için gereken ödeme oranını 5 puan artırdı. Katılımcılar artık sözleşme tutarının yüzde 40’ı yerine yüzde 45’ini ödedikten sonra erken teslim sürecine girebilecek.

Tasarruf finansman şirketleri açısından oran değişikliği, teslimat takvimindeki nakit çıkışını daha kontrollü hale getiriyor. Müşteri tarafında ise erken teslim için daha yüksek birikim eşiği oluşuyor.

BDDK aynı talimatla en erken teslim süresini de uzattı. Önceki uygulamada 150 gün olan asgari süre, yeni dönemde 180 gün olarak işleyecek. Böylece sistemde yaklaşık bir aylık ek bekleme süresi ortaya çıkıyor.

Taksit planlarında alt sınır getirildi

Düzenleme yalnızca erken teslim koşullarını değiştirmedi. BDDK, müşteri bazlı ödeme planlarında taksitler arasındaki farkı da sınırladı.

Peşinat hariç ödeme planında en düşük taksit, en yüksek taksitin üçte birinden az olamayacak. Yeni oranlama, düşük taksitle başlayıp sonraki dönemlerde yüksek taksite geçen planların alanını daraltıyor

Tasarruf finansman şirketleri, ödeme planlarını artık bu oranı gözeterek kuracak. Şirketler çok düşük başlangıç taksitiyle agresif tahsilat yapısı oluşturamayacak. Müşteriler de sözleşme boyunca daha dengeli taksit profiliyle karşılaşacak.

Likidite riski sektör odağına girdi

BDDK’nın adımı, tasarruf finansman modelinde teslimat yükümlülükleri ile tahsilat akışı arasındaki dengeyi güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketler topladıkları tasarrufları sözleşmelerdeki teslimat takvimine göre yönetiyor. Teslim tarihleri öne geldikçe likidite ihtiyacı artıyor.

Erken teslim oranının yüzde 45’e çıkması, şirketlerin teslimat öncesi daha fazla kaynak biriktirmesini sağlayacak. 180 günlük asgari süre de teslimat baskısını zamana yayacak. Dolayısıyla yeni yapı, sektörün kısa vadeli nakit akışı üzerinde koruyucu bir çerçeve kuruyor.

Müşteri tarafında maliyet hesabı daha dikkatli yapılacak. Peşinat, aylık ödeme kapasitesi ve teslim tarihi artık sözleşme seçiminde daha belirleyici hale geliyor. Mevcut sözleşmelerin kapsamı ise şirketlerin uygulama duyuruları ve BDDK talimatının ayrıntılarıyla netleşecek.

Tasarruf finansman sistemi kaldırılmadı. BDDK, erken teslimi zorlaştıran ve taksit planlarını dengeleyen bir çerçeveye geçti. Sektör için ana etki, teslimat hızından çok fonlama disiplini ve ödeme planı standardizasyonu üzerinde yoğunlaşacak.