Tasarruf finansman şirketlerine itibar düzenlemesi tekliften çıkarıldı

Canan SAKARYA

Tasarruf finansman şirketlerine itibar düzenlemesi Torba yasa teklifinden çıkarıldı.

Tekliften çıkarılan düzenleme, bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek haber yayınlanması, isimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yapılmasını yasaklıyordu.

İsimleri belirtilmese dahi şirketin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yayılamayacaktı.

Ayrıca, bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek asılsız haber yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması öngörülüyordu.

AK Parti tarafından verilen önerge üzerinde söz alan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, maddenin tekrar değerlendirilmek üzere geri çekildiğini söyledi.