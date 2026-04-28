Tasarruf finansmanı 1,1 milyon katılımcıyı aştı
Faizsiz, dayanışma temelli ve esnek ödeme modelleriyle tasarruf finansmanı, dar ve orta gelirli ailelere ev ve araç sahipliğinde yeni bir kapı açtı. Geçen yıl yüzde 261,8 rekor büyüme oranı ve 1.1 milyona ulaşan katılımcı sayısıyla rüştünü ispatlayan sektör, kamunun da bu alana girmesiyle tüketici güvenini pekiştirdi.
Hamide HANGÜL
Klasik kredilerin tıkandığı noktada bireylere, ev ve araç sahipliğinde alternatif bir çözüm sunan tasarruf finansmanı, son yıllarda dikkat çekici dönüşümden geçiyor. Faizsiz, dayanışma temelli ve esnek ödeme modelleriyle dar ve orta gelirli ailelere yeni bir kapı açan model, işlem hacminde trilyon TL’lik eşiği aştı. Rakamsal veriler, sektörün artık niş bir alan olmaktan çıkıp, ana akım bir finansal çözüm haline geldiğini de gösteriyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 2025 yıl sonu verilerine göre, sektörün işlem hacmi yüzde 261,8 artışla 1 trilyon 211 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü yüzde 251 artışla 323 milyar TL’ye ulaştı. Bu ölçek artışı, tasarruf finansman modelinin finansal sistem içindeki ağırlığının güçlendiğini ortaya koydu.
Ödeme planı 240 aya kadar çıkıyor
Sektör, 2021 yılında çıkarılan yasayla, kanuna tabi hale geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetiminde ve Finansal Kurumlar Birliğine (FKB) bağlı olarak faaliyet gösteren tasarruf finansman sektörü, esnek ödeme modelleriyle geniş kitlelere hitap ederek, adeta tabana yayılıyor. Bazı sektör temsilcilerinin, “Terzi işi finansman” olarak da tanımlanan modelde, bireyler, bütçesine göre taksit sayısını ve tutarını belirleyebiliyor. Bankacılıkta 180 aya kadar çıkan ödeme planı, bu sistemde 240 aya kadar uzayabiliyor. Ev, taşıt ve çatılı iş yerini almak isteyen müşteri öncelikle satın almak istediği mülkü kendisi buluyor, ödeme ise doğrudan firma kanalıyla satıcıya yapılıyor.
İki farklı model bulunuyor
Tasarruf finansman şirketlerinde sözleşmeler, “Müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmesi ve çekilişli tasarruf finansman sözleşmesi olarak ikiye ayrılıyor. Bu modelde, müşteri bazında bağımsız olarak düzenlenen tasarruf finansman sözleşmesinde tahsisat tarihi önceden belirleniyor. Peşinat ödeme zorunluluğu yok, ancak yüksek peşinat ödeyenler daha erken tahsisata hak kazanıyor. Belirlenen şartların gerçekleşmesinden sonra tasarruf finansman şirketleri müşterilere tahsisat yapıyor. Yani evini ya da arabasını teslim ediyor. Çekilişli tasarruf finansman sözleşmesi ise çekiliş grupları oluşturulmak suretiyle sözleşmeleri düzenleniyor. Bazı şirketler aylık ve bazı şirketler ise üçer aylık olmak üzere noter huzurunda çekiliş yapıyor. Şirketlerin gerçekleştirdikleri çekilişlerin tarihleri sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuruluyor. Çekilişte hak kazanan müşterilere zamanı gelince teslimler yapılıyor ve borç bitinceye kadar müşterilerden aylık taksitler tahsil ediliyor.
Ödeme güçlüğünde 6 ay dondurma hakkı var
Bireylere, çalışanlara ve ekonomiye katkı sağlayan sektör, ev ya da araç için tasarruf finansmanını tercih eden kişilere zor durumlarda bazı kolaylıklar da sağlıyor. Şöyle ki, ödeme güçlüğüne düşen müşteriler, taksitlerini 6 aya kadar dondurma hakkına sahip. Ancak bu haktan yararlanan müşterilerin tahsisat süresi de dondurma süresi kadar erteleniyor. 18 yaşından büyük bireylerin katılabileceği sistemde müşterilerin, borcu bitmeden evlerini satmaları mümkün değil, ancak kiraya verme imkanı söz konusu. Yastık altı birikimlerin ekonomik sisteme kazandırılmasına da kapı açan sistem, genişleyen şube ağı ve her geçen gün büyüyen katılımcı sayısı ve işlem hacmiyle ekonominin büyümesine de katkı sağlıyor.
Belirli bir ölçeği aşarak, sistemde kalıcı yer edindi
Sektör temsilcilerine göre, sistem bireylerin, konut, araç ve iş yeri sahipliğini desteklerken, ekonomik hareketliliğe de katkı sağlıyor. 2025 yılı verileri, modelin belirli bir ölçeği aşarak sistemde kalıcı yer edindiğini gösteriyor. Sektörün, 654 şube, 9.432 istihdam ve 1 milyonu aşan kişinin konut, araç ve iş yeri sahibi olması, modelin geniş kitlelerce benimsendiğini ortaya koyuyor.