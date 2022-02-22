Tasarruf finansmanı şirketi mağdurları için çalışma başladı

Canan SAKARYA

AK Parti, yapılan yasal düzenleme sonrası gerekli sermaye şartını yerine getiremeyerek tasfiye olan 21 tasarruf finansman şirketinden paralarını alamayan vatandaşların sorununu gündemine aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının katılımıyla yeni bir çalışma başlatıldı.

Faizsiz ev ve araba vaadiyle para toplayan, 21 tasarruf finansman şirketinden yaklaşık 50 bin vatandaşın, 765 milyon lira alacağı bulunuyor. Bu şirketlere para yaratan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir süredir yapılan çalışmalar Meclis’e taşındı. TMSF’nin ihtiyaç duyduğu bazı yasal düzenlemeler ile mağdur olan vatandaşların sorunlarına çözüm getirecek düzenlemeleri içeren bir yasa teklifinin hazırlıklarına başlandı. Faizsiz modelle vatandaşların ev ve araba sahibi yapan 21 şirket, sermaye şartını yerine getiremediği için geçtiğimiz temmuz ayında BDDK tarafından kapatıldı ve tasfiyesini TMSF üstlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, geçtiğimiz ay konuya ilişkin olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, TMSF ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin temsilcileri ile çözüm için toplandı. Toplantı sonrası alternatif çözüm yollarının masaya yatırıldığı bilgisi verildi. Tasarruf finansman şirketlerine yatırdıkları paraları geri alamayan Evim mağdurları, bir süredir çeşitli illerde yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Tasfiye edilen 21 şirket

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