Tasarruf kararına uymayan 30 kamu idaresinin elektriği kesildi

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İran'da enerji tüketimini azaltmaya yönelik önlemler sıkılaştırılıyor. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, başkentte elektrik tasarrufu kurallarına uymayan kamu kurumlarına yönelik yeni yaptırımları duyurdu. Açıklamada, belirlenen tüketim limitlerini aşan 30 kamu idaresinin elektriğinin kesildiği bildirildi.

Hükümetten zorunlu tasarruf kararı

İran hükümeti, artan enerji tüketimini kontrol altına almak amacıyla kamu ve özel kuruluşlara yönelik zorunlu tasarruf uygulaması başlatmıştı.

Karara göre kurumların, mesai saatleri içerisinde elektrik tüketimini en az yüzde 30, mesai saatleri dışında ise en az yüzde 70 oranında azaltması gerekiyor.

Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada, tasarruf hedeflerini yerine getirmeyen 30 kamu kurumunun elektriğinin kesildiği belirtildi.

Akıllı sayaçlarla anlık takip

Açıklamada, tüm abonelerin elektrik tüketiminin akıllı sayaçlar aracılığıyla sürekli olarak izlendiği ifade edildi. Bu sistem sayesinde kamu kurumları ve işletmelerin tüketim verileri anlık olarak takip edilirken, belirlenen sınırları aşan aboneler hızlı şekilde tespit edilebiliyor.