Tasarruf tedbirlerine rağmen Hazine'nin kasası tam takır

Ocak-Ekim döneminde ise Hazine’nin nakit gelirleri 7 trilyon 65 milyar liraya yükseldi. Hazine nakit gelirleri geçen yıl ilk 10 ayda 4 trilyon 25 milyar liraydı. Böylece nakit gelirlerde yüzde 75,5 artış yaşandı.

Nakit giderler ise ilk 10 ayda 8 trilyon 775 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl 4 trilyon 554 milyar lira olan nakit giderlerde yüzde 92,7 artış yaşandı.

Nakit giderlerde faiz giderleri yüzde 117,3 artarken, faiz dışı giderler yüzde 90,0 artışta kaldı. Böylece geçen yılın ilk 10 ayında 524 milyar lira olan Hazine Nakit Dengesi, bu yıl tam 1 trilyon 703 milyar lira açık vermiş oldu. Hazine nakit dengesinin açığı geçen yıla göre yüzde 225,1 artış gösterdi.

Tasarruf tedbirleri ile gelinen bu açık dikkat çekerken, tasarruf olmasaydı ne kadar açık verileceğini merak ettirdi.