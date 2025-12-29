Taşdoğan: Bizim sektörde yeni mezun üç asgari ücretle işe başlar
Nitelikli personel ihtiyacına dikkat çeken İntegral Yatırım Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, “22 yaşında yeni mezun ve lisansı olan bir genç en az üç asgari ücretle işe başlıyor” dedi. İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu da “Borsada 300 bin kişi şirketleri inceleyerek uzun vadeli yatırım yapabiliyor” ifadelerini kullandı.
Recep ERÇİN
İntegral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu ve İntegral Yatırım Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, yıl biterken sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sorularımızı yanıtladı. Sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinin son yıllarda hızlı artması sayesinde birçok yeni portföy şirketinin de sektörde faaliyet göstermeye başladığını belirten Taşdoğan, bu yüzden bir anda sektörde nitelikli personel ihtiyacı doğduğunu söyledi.
Bu açığı gidermek için Marmara Üniversitesi ile bir iş birliği yaptıklarını anlatan Taşdoğan, “Çünkü okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak bizim gibi aracı kurumlarda çalışmalarına yetmeyebiliyor. SPK’dan lisans sahibi olmaları gerekiyor. Sektörümüzdeki asıl sorun lisanslı personel bulmakta yaşanıyor. Eğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan 22 yaşındaki bir kişi lisansını da aldıysa sektörde asgari ücretin 3 katı kadar maaşla mezun olduğu gibi işe başlayabiliyor” bilgilerini paylaştı.
Bilinçli yatırımcı sayısı 300 bine çıktı
Dört medya kuruluşundan temsilcilerinin katıldığı sohbet toplantısında sermaye piyasalarında olgunlaşan yatırımcı kitlesine ilişkin bilgiler veren Kıvanç Memişoğlu da, şunları aktardı: “Aslında son yıllarda yatırımcı tarafında finansal okuryazarlık oranı geçmiş yıllara göre bir hayli yükseldi.
Bugün nereden baksanız 300 bin ile 400 bin yatırımcı bilinçli şekilde hareket ediyor. Şu anda borsada yatırım yapan 300 bin kişi gerçekten şirketleri inceleyerek onlara uzun vadeli yatırım yapabiliyor. Geçmiş yıllarda bu şekilde yatırım yapan 5 bin kişilik bir gruptu. Bunu başka bir örnekle de çeşitlendireyim; 2021’de Sanica Boru’yu 70 bin kişilik bir katılımla halka arz ettik. Ancak Zeray halka arzına 350 bin kişi katıldı.”
Adet düşse de hacim yüksek
“Bugün baktığınızda yaklaşık 120– 130 civarında halka arzı bekleyen firma bulunuyor” diyen Kıvanç Memişoğlu, halka arzda yaşanan talep dikkate alındığında haftada iki şirket arz edilse bile yeni geleceklerle birlikte bu eğilimin süreceğini dile getirdi. Memişoğlu, “Halka arz deneyimi artık bilinen, konuşulan ve somut örnekleri olan bir finansman yöntemi haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.
2024 yılında 33 halka arzdan 57 milyar TL, 2025 yılında ise 18 halka arzdan 45 milyar TL tutarında kaynak sağlandığını kaydeden Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adet olarak düşüş var ama içerik ve hacim açısından daha güçlü işlemler görüyoruz.
Son dönemde gerçekleştirdiğimiz iki halka arzın toplam büyüklüğü de yaklaşık 8 milyar TL seviyesindeydi. İntegral olarak 2022’den bu yana gerçekleştirdiğimiz halka arzlardan elde edilen kaynak 16 milyar TL’yi aştı. Buna 2024 Ocak’tan 2025 Aralık ayına kadar olan süreçte aracılık ettiğimiz toplam 24 tahvil ve bono ihracı da eklendiğinde reel sektöre toplamda 22 milyar TL’lik kaynak sağlanmasına aracılık etmiş olduk.”
Kredili işlem yapan 45 bin kişi
“Biz özellikle aktif işlem yapan yatırımcıyı hedefliyoruz. Hedef kitlemiz, yaklaşık 50 bin TL ile 50 milyon TL aralığında portföy büyüklüğüne sahip yatırımcılar. Borsada aylık işlem yapan müşteri sayısı yaklaşık 1,5 milyon. Bunun içinden sadece yaklaşık 45 bin kişi kredi kullanıyor.
Yani kredi kullanan yatırımcı sayısı toplamın oldukça küçük bir kısmı. Güncel olarak bakıldığında, Borsa İstanbul’da hesap açmış toplam yatırımcı sayısı 6–6,5 milyon seviyesine yaklaşmış durumda. Bu kitlenin yalnızca 45 bini kredi kullanıyor, yine yaklaşık 45 bini kaldıraçlı VİOP işlemleri yapıyor. Bunların içinden aylık düzenli olarak forex işlemi yapan yatırımcı sayısı ise yaklaşık 10 bin civarında” dedi.
SPK hafif dokunuşlar yapıyor
SPK’nın son dönemde piyasaya sert ve kökten müdahaleler yapmak yerine, daha çok hafif dokunuşlarla denge kurmaya çalıştığını ifade eden Memişoğlu, “Şimdi, bazı fonların çok hızlı ve aşırı yükseldiği bir dönem yaşandı. SPK bu noktada devreye girdi. SPK ne yaptı? Mesela geçen hafta yapılan düzenlemeye baktığınızda serbest fonlarda nitelikli yatırımcı tanımıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Bu düzenleme, esasen bir niyet beyanı ve bir gösterge niteliği taşıyor” diye konuştu.