Taşdoğan: Bizim sektörde yeni mezun üç asgari ücretle işe başlar

Recep ERÇİN

İntegral Yatırım Genel Müdürü Kı­vanç Memişoğlu ve İntegral Ya­tırım Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, yıl biterken sermaye piya­salarındaki gelişmelere ilişkin soru­larımızı yanıtladı. Sermaye piyasala­rına olan yatırımcı ilgisinin son yıllar­da hızlı artması sayesinde birçok yeni portföy şirketinin de sektörde faaliyet göstermeye başladığını belirten Taş­doğan, bu yüzden bir anda sektörde nitelikli personel ihtiyacı doğduğunu söyledi.

Bu açığı gidermek için Mar­mara Üniversitesi ile bir iş birliği yap­tıklarını anlatan Taşdoğan, “Çünkü okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak bizim gibi aracı kurumlarda ça­lışmalarına yetmeyebiliyor. SPK’dan lisans sahibi olmaları gerekiyor. Sek­törümüzdeki asıl sorun lisanslı perso­nel bulmakta yaşanıyor. Eğer üniver­sitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan 22 yaşındaki bir kişi lisansını da aldıysa sektörde asgari ücretin 3 ka­tı kadar maaşla mezun olduğu gibi işe başlayabiliyor” bilgilerini paylaştı.

Bilinçli yatırımcı sayısı 300 bine çıktı

Dört medya kuruluşundan temsil­cilerinin katıldığı sohbet toplantısın­da sermaye piyasalarında olgunlaşan yatırımcı kitlesine ilişkin bilgiler ve­ren Kıvanç Memişoğlu da, şunları ak­tardı: “Aslında son yıllarda yatırımcı tarafında finansal okuryazarlık oranı geçmiş yıllara göre bir hayli yükseldi.

Bugün nereden baksanız 300 bin ile 400 bin yatırımcı bilinçli şekilde ha­reket ediyor. Şu anda borsada yatırım yapan 300 bin kişi gerçekten şirketle­ri inceleyerek onlara uzun vadeli ya­tırım yapabiliyor. Geçmiş yıllarda bu şekilde yatırım yapan 5 bin kişilik bir gruptu. Bunu başka bir örnekle de çe­şitlendireyim; 2021’de Sanica Boru’yu 70 bin kişilik bir katılımla halka arz et­tik. Ancak Zeray halka arzına 350 bin kişi katıldı.”

Adet düşse de hacim yüksek

“Bugün baktığınızda yaklaşık 120– 130 civarında halka arzı bekleyen firma bulunuyor” diyen Kıvanç Me­mişoğlu, halka arzda yaşanan talep dikkate alındığında haftada iki şirket arz edilse bile yeni geleceklerle birlik­te bu eğilimin süreceğini dile getirdi. Memişoğlu, “Halka arz deneyimi artık bilinen, konuşulan ve somut örnekle­ri olan bir finansman yöntemi haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

2024 yılında 33 halka arzdan 57 mil­yar TL, 2025 yılında ise 18 halka arz­dan 45 milyar TL tutarında kaynak sağlandığını kaydeden Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adet olarak düşüş var ama içerik ve hacim açısın­dan daha güçlü işlemler görüyoruz.

Son dönemde gerçekleştirdiğimiz iki halka arzın toplam büyüklüğü de yak­laşık 8 milyar TL seviyesindeydi. İn­tegral olarak 2022’den bu yana ger­çekleştirdiğimiz halka arzlardan elde edilen kaynak 16 milyar TL’yi aştı. Bu­na 2024 Ocak’tan 2025 Aralık ayına kadar olan süreçte aracılık ettiğimiz toplam 24 tahvil ve bono ihracı da ek­lendiğinde reel sektöre toplamda 22 milyar TL’lik kaynak sağlanmasına aracılık etmiş olduk.”

Kredili işlem yapan 45 bin kişi

“Biz özellikle aktif işlem yapan yatırımcıyı hedefliyoruz. Hedef kitlemiz, yaklaşık 50 bin TL ile 50 milyon TL aralığında portföy büyüklüğüne sahip yatırımcılar. Borsada aylık işlem yapan müşteri sayısı yaklaşık 1,5 milyon. Bunun içinden sadece yaklaşık 45 bin kişi kredi kullanıyor.

Yani kredi kullanan yatırımcı sayısı toplamın oldukça küçük bir kısmı. Güncel olarak bakıldığında, Borsa İstanbul’da hesap açmış toplam yatırımcı sayısı 6–6,5 milyon seviyesine yaklaşmış durumda. Bu kitlenin yalnızca 45 bini kredi kullanıyor, yine yaklaşık 45 bini kaldıraçlı VİOP işlemleri yapıyor. Bunların içinden aylık düzenli olarak forex işlemi yapan yatırımcı sayısı ise yaklaşık 10 bin civarında” dedi.

SPK hafif dokunuşlar yapıyor

SPK’nın son dönemde piyasaya sert ve kökten müdahaleler yapmak yerine, daha çok hafif dokunuşlarla denge kurmaya çalıştığını ifade eden Memişoğlu, “Şimdi, bazı fonların çok hızlı ve aşırı yükseldiği bir dönem yaşandı. SPK bu noktada devreye girdi. SPK ne yaptı? Mesela geçen hafta yapılan düzenlemeye baktığınızda serbest fonlarda nitelikli yatırımcı tanımıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Bu düzenleme, esasen bir niyet beyanı ve bir gösterge niteliği taşıyor” diye konuştu.