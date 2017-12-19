Taşeron düzenlemesi için yeni formül 'KHK'

19 Aralık 2017

Canan SAKARYA

ANKARA - Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin kanun yerine önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılması planlanıyor.

CHP'den hükümete 'teşeron' çağrısı

Meclis’te devam eden 2018 Bütçe görüşmeleri nedeniyle Meclis gündeminin yoğun olduğu bu nedenle taşeron düzenlemenin KHK’da yer alacağı öğrenildi. Yılbaşından önce taşeron işçilere kadro düzenlemesini sonuçlandırmak isteyen Hükümet, KHK ile adım atmaya hazırlanıyor. Gerek Cumhurbaşkanı gerekse Hükümetten yapılan açıklamalarda hazırlanan 12 maddelik yasa tasarısının Meclis’e sunulacağı ifade edilmişti.

Ancak, Meclis gündeminin yoğunluğu nedeniyle 12 maddelik taşeron düzenlemesinin, Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı ve madde sayının 150’ye ulaştığı Kanun Hükmündeki Kararname ile yapılacağı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hafta sonu Bakanlığı’nın 2018 Bütçe görüşmelerinde “Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde bütün detayları herkes, tüm kamuoyu öğrenmiş olacak” açıklamasını yaptı.

Başbakan Yıldırım ise Bangladeş’e gitmeden önce yaptığı açıklamada, “Taşeronların devlette daimi kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalar hemen hemen tamamlanma noktasına geldi” dedi.

Meclis tatile girecek

Kasım ayında Plan Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanan 11 Aralık’ta Genel Kurul gündemine gelen 2018 Bütçesi’nin görüşmeleri 22 Aralık Cuma günü sona erecek. CHP’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşülmesinin ardından Meclis’in 9 Ocak Salı gününe kadar tatile girmesi planlanıyor.