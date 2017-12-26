Taşerona kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak
Çalışma Bakanlığı taşerona kadro düzenlemesiyle alakalı, "Kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak. Kıdem tazminatı ve izinlerde hak kaybı olmayacak" şeklinde açıklamada bulundu.
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemeye ilişkin önemli detayları açıkladı.
Bu kapsamda, düzenleme 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
Bu nedenle bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak. Alt işveren işçilerinin 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlerine değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvurmaları gerekiyor. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerinin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak. İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecekler.
Kaynak: İHA