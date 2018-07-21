Taşınma sezonu yüzde 15 zamlı başladı

21 Temmuz 2018

Yaz aylarının gelmesi ile taşınmada en hareketli dönem başladı. Veriler, Türkiye'de taşınmanın en yoğun olduğu ilin İstanbul olduğunu ortaya koyuyor. İstanbullu şehir değiştirecekse en çok İzmir'i tercih ediyor. Hizmet alanında online platform olan Armut’un evden eve alanında özelleşmiş girişimi ‘Rahat Taşın’ taşınma verilerini analiz etti. Kasım 2017’de kurulan Rahat Taşın bugüne kadar 4 binin üzerinde taşınma talebine yardımcı oldu. Bu verilere göre, İstanbul’dan başka bir şehre taşınanların yüzde 12’si İzmir’i tercih ediyor. Şehir değiştirenlerin yüzde 8’i Ankara’ya, yine yüzde 8’i de Muğla’ya taşınıyor. Ankara’nın taşınma verileri analiz edildiğinde şehir değiştirerek taşınanların yüzde 16’sı İstanbul’a taşınırken yüzde 9’u İzmir’i, yüzde 5’i Balıkesir ve yüzde 4’ü de taşınmak için Antalya’yı tercih ediyor. İzmirlilerin taşınma konusundaki ilk tercihi yüzde 15’lik bir oranla İstanbul olurken yüzde 7’si Ankara’yı tercih ediyor. Yüzde 5’lik bir kısım ise Bursa’ya taşınıyor.

Büyük şehirlerde taşınma maliyeti yükseldi

Verilere göre büyük şehirlerdeki şehir içi taşınmaların fiyatlarında eson dönemde dikkat çekici bir artış meydana geldi. Şehir içi taşınma maliyetleri Temmuz ayı ile birlikte ortalama yüzde 15 yükseldi. İzmir yüzde 20 fiyat artışı ile başı çekti. İzmir'i yüzde 16 artış ile İstanbul izledi. Ankara ise yüzde 4 fiyat artışı ile üçüncü sırada yer aldı.

Hareket Avrupa’da daha yoğun kıta değiştirmek istenmiyor Taşınma işlemlerinde yoğunluğun en fazla olduğu il olan İstanbul içindeki taşınma hareketliliğinin yüzde 60’ının ise Avrupa Yakası’nda olduğu gözleniyor. İstanbulluların yalnızca yüzde 16’sı yaka değiştirmeyi tercih ediyor. Taşınanların büyük çoğunluğu ise kendi yakasında ikamet etmeye devam ediyor. İstanbul’da en çok taşınan ilçeler ise Kadıköy, Kağıthane ve Güngören olarak ön plana çıkıyor.

Aralıkta taşınmak daha ucuz

Rahat Taşın, geçen yıl yayınladığı ‘Türkiye Taşınma Dosyası’ raporu ile Türkiye’nin taşınma haritasını da çıkardı. Rapora göre en çok taşınma yazın gerçekleşirken, taşınma fi yatlarının en ucuz olduğu ay Aralık olarak öne çıktı. Rapora göre, şehirlerarası taşınmalar incelendiğinde ise İstanbulluların en çok sahil şeridine göç ettiği ortaya çıktı. Rapor, 1 Ekim 2016 ve 30 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşti ve 151 bin 79 taşınma talebinin incelenmesiyle oluşturuldu.

Türkiye genelinde taşınma fiyatlarının en uygun olduğu ayın Aralık olduğunu ortaya çıkaran rapora göre bunu, Şubat ve Mart ayları da takip ediyor. En çok taşınma gerçekleşen gün Cumartesi iken, yine en çok Temmuz, Haziran ve Ağustos aylarında taşındığımız ortaya çıkıyor. Mevsimsel dalgalanmaların taşınma hareketliliğini gözle görülür şekilde etkilediğini ortaya çıkaran rapora göre; kış ayları, soğuk havanın da etkisiyle sektörün en durgun dönemiyken, baharda başlayan canlanma, yaz döneminde, okulların kapanması ve memur tayinleriyle zirve noktasına ulaşıyor. En çok İstanbul’a göç veren iller eğitim ve kurumsal iş fırsatları gibi nedenlerle Ankara ve İzmir olarak öne çıkıyor. Bunu Kocaeli, Bursa ve Antalya takip ediyor. Taşınma alışkanlıklarını da gün yüzüne çıkaran rapora göre; ev taşıma talebinde bulunanların yüzde 53’ü sadece beyaz eşya ve mobilyasının nakliyeciler tarafından paketlenmesini, geri kalan eşyalarını kendileri paketlemek istediğini belirtiyor. ‘Paketlemenin tamamını kendim yaparım’ diyenlerin oranı yüzde 25. Rapora göre; 913 çeyiz, 84 akvaryum, 240 koşu bandı, 4 bilardo masası, 22 tekne, 268 piyano, 422 kasa da taşınmak istendi.

1+1 daireye taşınmanın maliyeti 844 lira

Son bir yıl içinde Rahat Taşın’ı kullanarak taşınanların yüzde 40’ı 2+1 evleri için nakliye hizmetinden yararlandı. Yüzde 30’u da 3+1 ev taşıdı. 1+1 evlerin payı ise yüzde 20’ye ulaştı. İstanbul’da 1+1 eve taşınmanın ortalama maliyeti 844 TL’yi bulurken, Ankara’da 816 TL ve İzmir’de 836 TL oldu. 2+1 eve taşınmanın ortalama maliyeti İstanbul’da 1122 TL Ankara’da 920 TL ve İzmir’de 1072 TL. 3+1 ev taşımanın ortalama maliyeti ise İstanbul’da 1484 TL, Ankara’da 1102 TL ve İzmir’de 1147 TL oldu.