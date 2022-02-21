Taşıt kredilerinde yeni dönem

Aysel YÜCEL

Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı. 400 bin TL’lik bir araçta kredi oranı yüzde 70, vade sayısı ise 48 aya çıkarıldı.

DÜNYA’ya konuşan ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, “Kredi kullanımı çok düşmüştü. Yapılan düzenleme, düşen satışlara olumlu yansıyacak. Faizler de düşerse satışlara etkisi daha da artar” dedi.

BDDK kararına göre kredi vade sınırlarının;

Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

Nihai fatura değeri 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

Nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlendi.



Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;