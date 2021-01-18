Taşıt kredisi faizi bir haftada 5 puan arttı!

Dikkat çekici bir şekilde 2020 yılının son haftasında mevduat faizlerinin altında kaldığı görülen taşıt kredisi faiz oranı, geçen hafta beş puana yakın artarak yüzde 20 seviyesinin üzerine çıktı. Ticari kredilerin faizi yüzde 20’yi aşarken, ihtiyaç kredilerinin faizi yüzde 23’ün üzerini rinigördü. gördü. Merkez Bankası verilerine göre bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 8 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 74 baz puan azalışla yüzde 16,22’ye indi. Dolar mevduat faizi 14 baz puan azalışla yüzde 1,53’e ve Euro mevduat faizi 2 baz puan azalışla yüzde 0,76’ya geriledi.

Mevduat faizleri gerilerken kredi faizlerinde ise artış sürdü. TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı 8 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 130 baz puan artışla yüzde 20,90’a yükseldi. TL bazlı konut kredi faizleri değişmeyerek yüzde 18,61’de kalsa da son haftalarda üst üste düşüşüyle dikkat çeken taşıt kredi faizleri 493 baz puan artışla yüzde 20,37 ve ihtiyaç kredi faizleri 21 baz puan artışla yüzde 23,09’a çıktı.

Euro bazlı ticari kredi arttı

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 265 baz puan azalışla yüzde 3,11’e inerken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 24 baz puan artışla yüzde 4,01’e çıktı.

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için yüzde 4,68, dolar ve Euro için sırasıyla yüzde 1,58 ve yüzde 3,25 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin yukarısında seyretmeye devam etti.

Analistler faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bankaların kredilere uyguladıkları faiz oranının mevduata uyguladıkları faiz oranıyla farkının yükseldiğini belirtirken bu durumu bankaların faiz artışlarını mevduattan önce kredilere yansıttıkları şeklinde yorumladı.