Taşkömürü ithalatı aylık yüzde 47,4 arttı

24 Ağustos 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre taşkömürü ithalatı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 47,4, önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,3 ve ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

Taşkömürü koku ithalatı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6,3 ve ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azaldı.

Taşkömürü üretimi Haziran ayında 105 bin 134 ton oldu

Taşkömürü satılabilir üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 505,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 artarken, ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarken, ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azaldı.

Linyit üretimi haziranda 5 milyon 44 bin 956 ton oldu

Satılabilir linyit üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 27,1 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 azaldı. Ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azaldı.

Ocak-haziran döneminde en yüksek üretimin teslimatları karşılama oranı linyitte

Üretimin teslimatları karşılama oranı ocak-haziran döneminde yüzde 104,7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 89,5 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

En yüksek taşkömürü ve linyit teslimatı termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; haziran ayında taşkömürü teslimatının yüzde 58,7'si termik santrallere, yüzde 16,1'i kok tesislerine, yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,9'u termik santrallere ve yüzde 9,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokununda ise en fazla teslimat yüzde 97,9 ile demir-çelik sanayine yapıldı.