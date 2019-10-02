'Taşta dünyanın modasını belirlemeye talibiz'
Geçtiğimiz hafta doğaltaş sektöründe dünyanın en prestijli organizasyonuna ev sahipliği yapan İtalya’nın Verona kentindeydik. Kentte düzenlenen Marmorac 2019 Doğaltaş Fuarı, dünyanın en önemli üreticilerini bir araya getiriyor. Sadece önemli üreticiler değil, markalar da orada...
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