Taşucu Limanı özelleştiriliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yeniden satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre 20 milyon TL geçici teminat bedeli üzerinden özelleştirilmesi planlanan işletme için 8 Eylül'e kadar teklif verilebilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecekler.

Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dâhil olarak ihaleye girebilecekler. Ancak ortak girişim grubu sadece yatırım fonlarından oluşamayacak.