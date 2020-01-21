Taşyapı'ya 467 milyon euro 'istisna'

21 Ocak 2020

ANKARA - DÜNYA

2019 yılı Aralık ayına ilişkin, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası belgelerinin listesini yayınladı.

Bu dönemde, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş 467 milyon 657 bin euro, Demce Yapı İnşaat 900 milyon 816 bin liralık, FNSS Savuma Sistemleri A.Ş 376 milyon 551 bin liralık hizmet geliri öngören vergi, resim, harç istisnası belgesi aldılar.

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, 250 milyon liralık Çalık Enerji ise 239 milyon 318 bin dolarlık hizmet geliri öngörüsüyle istisna belgesi aldı. Vergi, resim, harç istisnası belgesi, iç piyasada satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler için uygulanıyor.

Aralık ayında, 615 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi, 94 adet Vergi, Resim ve Harç İstisnası, 6 adet Yurt İçi Satış ve Teslim Belgesi ve 1 adet de Hariçte İşleme İzin Belgesi düzenlendi.