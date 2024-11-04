Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Şeraffetin Memiş hayatını kaybetti

Tat Bakliyat'ın kurucusu Şerafettin Memiş, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek 63 yaşında hayatını kaybetti.

Şeraffetin Memiş için Mersin'de Muğdat Camisi'nde cenaze töreni yapılacak.

Tat Gıda'dan KAP'a yapılan açıklamada şu açıklamalara yer verildi:

* Tat Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Memiş vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.



* Şirketimizin bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Sayın Şerafettin Memiş'in vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Şerafettin Memiş kimdir?

1960 yılında Muş’ta doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra kendi işini kurarak ticari yaşamına adım attı ve 1977 yılında ilk iş yerini açarak gıda ticaretine başladı.

1989 yılında Mersin’de bakliyat ve hububat sektöründe faaliyete başladı. Memiş, Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’ni 1991 yılında, Tat Bakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni de 1994‘te kurdu.

20 yıl Mersin Ticaret Borsası'nda meclis üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekilliği ve meclis başkanlığı yaptı.

Ulusal Baklagil Konseyi kurucularından olup yönetim kurulu üyeliği yaptı. Akdeniz İhracatçılar Birliği yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nde meclis üyeliği yaptı. Bakliyat, Hububat ve Yağlı Tohumlar Tanıtım Grubu ve Sektör Kurulu üyeliklerinde aktif görev aldı.

Evli olan Şerafettin Memiş'in beş çocuğu bulunuyor.

Tat Gıda Vehbi Koç tarafından kuruldu

Tat Gıda 27 Eylül 1967 yılında Vehbi Koç tarafından Bursa'da domates ürünleri işlemek üzere Tat Konserve adı altında kurulmuştu.

Tat Konserve 2013 yılında Tat Gıda adını aldı. Sonrasında Karacabey ve İzmir Torbalı'daki tesislerle büyümesini sürdüren şirket 56 yıldır faaliyet gösteriyor.

Koç Holding, geçen ocak ayında Tat Gıda'nın sermayesinin toplam yüzde 49,04'üne denk gelen kısmı ve ayrıca 15 adet kurucu intifa senedinin Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalamıştı. Satış bedeli 80.9 milyon dolar olmuştu.