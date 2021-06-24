Tataristan, Türkiye’den çektiği 3 milyar dolarlık yatırımı artıracak

Handan Sema CEYLAN

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, bir dizi toplantıya katılmak üzere Türkiye’ye geldi. Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti, şimdiye kadar Türkiye’den 3 milyar dolara yakın yatırım çekti. İki günlük ziyaretleri içinde Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türkiye’den çektikleri yatırımı artırmaya hazırlanıyor. Dün Makine İmalatçıları Birliği ile bir araya gelen ve Gebze’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın önderliğinde Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’i ziyaret eden Minnihanov’u bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul edecek.

Türk yatırımcıları Tataristan’a bekliyoruz

Makine İmalatçıları Birliği’nin (MİB) yönetim kurulunun katılımıyla dün sabah saatlerinde düzenlenen toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez öncülük etti. Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, pandemi nedeniyle iki ülke arasında ticaret hacminin yüzde 25 gerilediğini ancak yeni normalleşme süreciyle bu kaybın hızla telafi edileceğini söyledi. Türkiye’nin Tataristan’da önemli yatırımları olduğunun altını çizen Minnihanov, “Türkiye ile iş ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Tataristan’da yapılan yatırım tüm Rusya Federasyonu’na ulaşmak için de önemli bir avantaj. Daha fazla Türk yatırımcıyı Tataristan’a bekliyoruz” diye konuştu.

Minnihanov, ülkenin 2 büyük organize sanayi bölgesinin olduğunu, vasıfl ı eleman konusunda sıkıntı yaşanmadığını ve özel gümrük avantajları sunduklarını da belirtti. Minnihanov, Türk sanayicilerin vergiler konusundaki istekleri için de 30 Temmuz’da gerçekleştirilecek KEK toplantısını işaret ederek, Rusya Federasyonu’nda üretilmeyen her ürün için avantaj sağlayacak bir gündemi Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın bu toplantıda sunabileceğini söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği’nin giriş kapısı

MİB Başkanı ve E-MAK Makine Yönetim Kurulu Başkanı olan Emre Gencer de toplantıda yaptığı konuşmada, “Sektörümüz 420 bin çalışanı ile Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 10’dan fazlasını gerçekleştiriyor. 220 ülkeye yıllık 20 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz.

Araştırmalar, Türk makine sektörü ihracatının gelecek 10 yılda yıllık 63 milyar dolar seviyesine ulaşacağını gösteriyor. Bu rakam ülkemizi dünyada en fazla makine ihracatı yapan ilk 8 ülke arasına taşıyacak. Tataristan’ın Rusya’nın sanayi üretimi açısından en gelişmiş bölgeleri arasında olduğunu biliyoruz. Tataristan bölgesinde imal edilen ürünlerin tamamı Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinde tek pazar kurallarına tabi. Daha açık anlatımla, Tataristan bölgesinde üretilen bir sanayi ürünü, Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelere tek pazar koşullarıyla ihraç edilebilir. 2 ay önce Kazan bölgesini ziyaret ettim. Bu vesileyle, Tataristan’daki iş ve yatırım ortamının, Avrasya bölgesi standartlarının oldukça üzerinde liberal ve cazip olduğunu gözlemledim. Bir ay sonra Kazan’da gerçekleştirilecek ve makinecilerin de yer alacağı “Kazan Summit”e MİB olarak güçlü bir katılım sağlayacağız.”

Toplantıya MİB yönetim kurulundan Mustafa Bozkurt, Ender Yılmaz, Ahmet Özkayan, İlknur Cantürk, Hakkı Can Şaylan, Dener Makine Ömer Şahmahmutoğlu, Dirinler Makine Feyzan Dirin, SMS Tork Ömer Kaya, Durmazlar Makine Altan Arda, URT Mühendislik Başak Anıl, GTK Dış Ticaret Onur Güven ve MİB Genel Sekreteri Sefa Sadık Aytekin katıldı.

Rusya için Türkiye’nin Bursa’sı

Sanayicilerin “Türkiye’nin Bursa’sı” olarak tanımladığı Tataristan, petrol, petrol ürünleri, kamyon, otomobil, uçak, helikopter, gemi, optik cihazlar, tekstil, ve ağaç işleme alanlarında Rusya’nın önemli bir gücü olarak öne çıkıyor.

4 milyon nüfuslu Tataristan’da milli gelir kişi başına 8 bin 800 dolarlardayken, işsizlik de yüzde 1.76.

Türkiye’den Kastamonu Entegre, Anadolu Grubu, Hayat Kimya, Şişecam, Coşkunöz Holding, Fimako Makine, Tırsan Kardan, Koluman, TIS Ltd Şti. Dizayn Grup, Sunrise ve Polimeks’in yatırımlarının olduğu Tataristan’da ENKA da inşaat projeleri yapıyor. Türk yatırımları özellikle, inşaat alanında ülkenin başkenti Kazan’da yapılırken, sanayi yatırımları da Aurus ve Ford ile çalışan firmalar için Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde gerçekleştiriliyor. Bu bölgede hem kimya, hem de cam yatırımları bulunuyor. KAMAZ kamyonlarına tedarik yapmak üzere Nabarejni Çelni (Yar Çallı) şehirlerinde yatırım yapanların yanı sıra Tüleçi şehrinde de Türk yatırımları faaliyet gösteriyor.

Tataristan da Türkiye’ye kauçuk, kereste, kimyasal ve plastik ihracatı gerçekleştiriyor. Ülkenin en büyük, Rusya’nın 6’ncı büyük petrol şirketi Tatneft de Türkiye ile işbirliği arayışında.