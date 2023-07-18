Tatil alışverişi fiyatların fırlamasıyla yavaşladı

Mehtap HALICI

Enflasyonla birlikte artan fiyatlar, tatil alışverişini de vurdu. Üst gelir grubuna yönelik ürünlerin satışında artışlar yaşansa orta ve alt gelir grubu plaj ürünleri alışverişi geçen yıla göre geriledi. Sektör profesyonelleri ve markalardan alınan değerlendirmelere göre, geçen yıla kıyasla satışlarda yüzde 20’lere yakın düşüş dikkat çekti.

Kısalan tatil süreleri talebi düşürdü

IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, bu yıl tatil sürelerinin geçmiş yıllara göre kısalması nedeniyle, tatil ürünlerinin satışlarında da bir azalma yaşandığını söyledi. 8-10 günlük tatil sürelerinin 3-4 güne kadar kısaldığını, bu durumun doğal olarak tatil ürünlerine olan talebi düşürdüğüne dikkat çeken Özkara, “Geçtiğimiz yıllarda büyüme ivmesi yakalayan online tatil alışverişleri bu yaz döneminde hızını yavaşlattı” dedi.

Özkara, tüketicilerin, tatil süreçlerine kendilerini hazırlamak için online platformlardan plaj havluları, plaj terlikleri, plaj çantaları ve güneş kremi gibi ürünleri temin ettiklerini bildirdi. Tatil döneminin kısalması ve yazın geç gelmesi gibi faktörlerin talepte etkili olsa da düşüşün temel nedenlerinden birinin ekonomi olduğunu belirten Kom Başkanı Ayşenur Cansız, bu yıl satışlarda geçen yıla göre yüzde 20 oranında bir düşüşün olduğunu söyledi.

Ekonomik faktörler etkiledi

Ekonomik koşullardaki değişimin, tüketici harcamalarında daralmaya neden olduğunu ve sektörü de dolaylı olarak etkilediğini ifade eden Cansız, bu süreçte, kampanyalar ile yeni tüketiciye ulaşmanın yanı sıra, müşteri sadakatini de arttırmaya yönelik stratejiler geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tekstil sektörü nasibini aldı

Yeni İnci Başkanı Furkan Atakan, havaların geç ısınması, tatil süresinin kısalması ve ekonomik koşullardaki durumdan dolayı tüm sektörlerin etkilendiğini kaydetti. Atakan, “Tekstil sektörü de bu olumsuz etkiden nasibini aldı” dedi. Ancak Yeni İnci olarak her yaz dönemi olduğu gibi bu yaz döneminde de satışlarda artış olduğunu belirten Atakan, “Bu yıl mayo koleksiyonuna yeni girdik ve ilk koleksiyonumuzu çıkardık. Kadınların özellikle plaj modasını önemsemeleri ve çeşitliliği ön planda tutmaları alışveriş oranlarını da artıyor” diye konuştu.

Piyasa daraldı, firma sayısı azaldı

Louren olarak geçmiş yıllara göre satışlarında bir azalma olmadığını belirten Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz, “Çünkü piyasa daraldı. Firma sayısı azaldı. Adet olarak azalsa da marka olarak değişen bir durum olmadı. Tatil alışverişine olan ilgi ekonomideki çalkalanmaya rağmen yüksek" diye konuştu.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında online satışlarda yüzde 100’lük bir artış olduğunu belirten Zeki Pazarlama Müdürü Gökhan Akdağ, özellikle genç müşteri profillerinin giderek artığını söyledi. Akdağ, plaj malzemeleri, mayo, bikini ürünlerine ortak düzeyde bir talep olduğunu sözlerine ekledi.

Uzaktan çalışma satışları etkiledi

Boyner Büyük Mağazacılık Kadın & Erkek & Çocuk Giyim Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Güler Barlık, plaj giyim kategorisinde ciddi oranda bir büyüme ile sezonu tamamlayacaklarını belirtti. Barlık, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, bu yıl plaj giyimi, mayo ve bikini ürünlerinde yüzde 100’e yakın büyüme beklediklerini söyledi.

Okulların tatil olması, uzaktan çalışma modeli ile yazlık bölgelerde çalışma imkanı ve uzun bayram tatilinin satışları hızlandırdığına vurgu yapan Barlık, plaj giyim kategorisinde mayo, bikini, deniz şortları en çok tercih edilen ürünler arasında olduğunu ifade etti. Barlık, yaz sezonu için de kadın, erkek ve çocuk giyim kategorilerinde tişörtler, elbiseler, etekler, şortlar ve rahat pantolonların tercih edildiğini sözlerine ekledi.