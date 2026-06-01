Tatil dolandırıcılığına karşı uyarı: Ödeme yöntemine dikkat

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yaz sezonunda artan tatil rezervasyonları öncesinde tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan "inanılmaz indirim" ve "son dakika fırsatı" gibi kampanyaların dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Kılıç, dolandırıcıların çoğu zaman tanınmış otellerin fotoğraf ve logolarını kullanarak sahte internet siteleri oluşturduğunu ifade etti.

Kılıç, "Uygun fiyatlı tatil tekliflerinde, bahsi geçen otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin doğruluğunu internet üzerinden mutlaka araştırın. Sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun." dedi.

ETBİS kontrolü mutlaka yapılmalı

Tatil satın almadan önce seyahat acentesi ya da konaklama tesisinin resmi kayıtlarda yer alıp almadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, işletmenin yıldız sınıfının da resmi kaynaklardan doğrulanmasının önem taşıdığını söyledi.

Kılıç, "Tesisin kaç yıldızlı olduğu yasal kaynaklardan kontrol edilmeli. En önemlisi, rezervasyon yapılacak internet sitesinin altında Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) logosunun bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Güvenilir sitede şirketin unvanı, açık adresi ve net iletişim bilgileri yer almak zorundadır. Sosyal medya üzerinden kayıt dışı satış yapan mecralar yerine acentelerin kendi resmi internet siteleri tercih edilmelidir. Ayrıca ister yüz yüze ister mesafeli sözleşme olsun paket tur veya konaklamaya ait detaylı bir broşür veya bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi yasal zorunluluktur. Tüketicilerimiz, bu belgeleri almadan ödeme yapmasın." ifadelerini kullandı.

Paket turda cayma hakkı bulunuyor

Paket tur satın alan tüketicilerin belirli koşullar altında rezervasyonlarını iptal ederek ücret iadesi alma hakkına sahip olduğunu hatırlatan Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Tatilini iptal eden tüketici parasının tamamını geri alabilir. Bu tüketicinin yasal hakkıdır. Cayma hakkı tüketicinin en büyük kalkanıdır. Tüketici, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya e-posta gibi kalıcı veri saklayıcıları vasıtasıyla acenteye bildirmek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, ödenmesi zorunlu olan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde, paket tur bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alınabilir."

Eksik hizmet sunulması, ücret iadesinin yapılmaması veya vaat edilen hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda tüketicilerin yasal haklarını aramaktan çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, mevcut mevzuatın tüketiciyi koruduğunu dile getirdi.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

Tüketici uyuşmazlıklarında başvuru yollarına ilişkin bilgi veren Kılıç, 186 bin liranın altındaki anlaşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğunu söyledi.

Kılıç, "186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda ticaret il müdürlükleri ve kaymakamlıklarda faaliyet gösteren tüketici hakem heyetine başvurulmalıdır. Vatandaşlarımız adliyeye gitmeden, evlerinden internet vasıtasıyla e-Devlet (TÜBİS) üzerinden bu başvuruyu çok kolay ve ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirler. 186 bin liranın üstündeki uyuşmazlıklarda, doğrudan tüketici arabulucuları ve tüketici mahkemeleri yetkilidir. Ancak burada çok önemli bir yasal zorunluluk vardır o da mahkemeye dava açmadan önce, tüketici arabulucusuna başvurulması şarttır. Arabulucuya gitmeden açılan davalar, usulden reddedilir. Paket tur sözleşmeleri, ödeme dekontları, fatura ve broşür gibi tüm belgeler olası bir uyuşmazlıkta yasal delil niteliğindedir. Lütfen belgelerinizi saklayın ve haklarınızı sonuna kadar savunun" dedi.