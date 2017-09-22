Tatile çıkma oranı yüzde 34'e yükseldi

22 Eylül 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri son 10 yılda 8 bin 50 liradan 19 bin 139 liraya çıktı.

Söz konusu dönemde giderek yükselen refah seviyesine paralel olarak vatandaşların kendileri ve aileleri için ayırdıkları özel bütçe de arttı. Bu çerçevede 2007 yılında yüzde 11,5 olan evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme imkanı 2016'da yüzde 34'e yükseldi.

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necat Coşkun yaptığı değerlendirmede, gelirdeki yükselişin seyahat talebini de artırdığını söyledi.

Seyahat olanaklarının artması ve çeşitlenmesinin söz konusu artışta etkili olduğunu dile getiren Coşkun, tatil ücretlerinin ödenmesinde taksit sayısının artmasına dikkati çekerek, "Yurt dışı talebinde son yıllardaki düşüşü telafi etmek isteyen tesislerin yurt içi talebi artırmak için uygun koşullar sunmaları, tatil için deniz dışında farklı seçenekler sunulması vatandaşların tatil isteğini artırdı. Havayolu taşımacılığında bilet fiyatlarının göreceli olarak daha karşılanabilir hale gelmesi, bunun yanı sıra karayolu ulaşımında çift yolların güvenliği artırması ve özellikle genç nüfusun çokluğu da bu hususta etkili oldu." diye konuştu.

"Erken rezervasyon kampanyaları etkili oldu"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün de tatile çıkma imkanında kaydedilen oransal artışta 2009'da başlatılan erken rezervasyon kampanyalarının etkili olduğunu söyledi.

Gürcün, 2016 yılında erken rezervasyonla tatile çıkanların sayısının 4,2 milyona, 2017 yılında ise 5,2 milyona ulaştığını belirterek, "Bu verilerin de gösterdiği üzere erken rezervasyon döneminde sunulan uygun fiyatlı tatil olanağı dolayısıyla Türk halkının evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme oranında önemli bir sıçrama kaydedilmiş oldu." dedi.

Kaynak: AA