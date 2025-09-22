Tatlı sudan tuzlu suya daldık, AB'de lider olduk! İhracatta yüzde 192 artış

Kültür balıkçılığının son 20 yılda popüler hale geldiğini belirten Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, tonajların ve ihracatın artmasının da sektörü görünür kıldığını söyledi.

Bulundukları illerde vergi rekortmeni oluyorlar

Ege'de başlayan yetiştiriciliğin, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde de yayılarak devam ettiğini dile getiren Kızıltan, 2 bin işletme olduğunu bunun yarısının aile işletmesi yarısının da orta ve büyük ölçekli işletmeler olduğunu belirterek, "İstihdam ettikleri binleri geçiyor. Bulundukları illerde vergi rekortmenleri bile oluyor" dedi.

Kanunlar sıkı, koşulları zorlu

Türkiye'deki kültür balıkçılığına yönelik kanunların sıkı olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Kıyıdan 1,2 mil açıkta olmanız, derinde ve akıntılı suda olmanız lazım. Bu koşuların yüzde 50'si Yunanistan'da yok. Kıyının dibinde üretim yapıyorlar, maliyetleri de daha düşük oluyor" ifadesini kullandı.

Son 10 yılda artış yüzde 192

Hayvancılık alanında en çok kayıt altına girmiş sektörün balıkçılık olduğuna dikkati çeken Kızıltan, şöyle konuştu:

"Doğu Karadeniz bölgesinde önemli potansiyel mevcut. Türk somonunda 500 milyon dolar civarındayız ve hedefimiz 1 milyar dolar. Su ürünleri ihracatımız yüzde 20 artarak 2 milyar doları geçti. Son 10 yıllık artış yüzde 192.

Türkiye'de hayvansal mamül ihacatı 4 milyar dolara yakın, bunun yüzde 52'si su ürünlerinden geliyor. 2027 yılı sonu ihracat hedefimiz 2,5 milyar dolar. Bunda en büyük payım Türk somonu olacağına inanıyoruz. En büyük üretici Norveç, ikinci Şili. Onların yıllık geliri 8 milyar dolar civarında ve sadece somondan. Önümüzde daha uzun bir yol var."

Norveç somonuyla yarışıyor

Norveç ve Şili'nin Atlantik somonuyla önde geldiğini belirten Kızıltan, "Tatlı suda yetiştirilen alabalık 400 gram üzerine çıktığında tuzlu suya aktarılaıyor. 3,5-4 kilograma ulaşınca da yurt ışına ihaç ediyoruz. Biz buna Türk somonu adını verdik. Rusya'da en çok tutan Türk somonu. Alabalığın büyüğü olan bir tür. Yavaş yavaş diğer ülkelerde de giderek büyüyoruz. Avrupa'da Norveç'i de içine kattığımız için ikinci sıradayız. AB'de birinci sıradayız" dedi.

Türk somonu sayesinde Norveç'ten ithal edilen somonun 5'te 1'ine düştüğünü aktaran Kızıltan, "Levrek ve çipurada dünya lideriyiz. Levrekten 570 milyon dolar gelirimiz var. Çipuradan 507 milyon dolar ihracatımız var. Türk somonunda 497 milyon dolar ihracata ulaştık. Belki Türk somonu bu yıl ikinci sıraya yerleşecek" diye konuştu.

Füme alabalıkta Avrupa birincisiyiz

Füme alabalıkta Türkiye'nin Avrupa birincisi olduğunu dile getiren Kızıltan, "Dondurulmuş filetoda iyiyiz. İhracatta Rusya birinci sırada. Rusya'nın balığını biz karşılıyoruz. Muğla balık ihracatında lider. 521 milyon dolarlık Muğla'yı, 238 milyon dolarla İzmir izliyor. Sonra da Trabzon, İstanbul, Sinop, Samsun ve Mersin geliyor" ifadesini kullandı.