TAV Havalimanları CEO'sundan karşılaştırma: Türkiye işgücünde daha pahalı

Türkiye ve birçok ülkede 15 havalimanı işleten, 40 bine yakın çalışanı bulunan, 2024'te 1,7 milyar Euro ciroya ulaşan TAV Havalimanları'nın CEO’su Serkan Kaptan, Türkiye ile diğer ülkelerdeki işgücünü kıyasladı.

CNBC-e’ye konuşan Kaptan, özellikle operasyonel maliyetler konusunda yurtdışı pazarının daha dengeli olduğunu söyledi.

Kaptan, Türkiye’de iş gücü maliyetlerindeki artışı vurgulayarak bazı ülkelerin Türkiye’den daha ucuz hale geldiğini kaydetti.

TAV Havalimanları yöneticisi şunları ifade etti: “Yurtdışında maliyetlerimiz daha dengeli. Artık hemen hemen bazı ülkeler Türkiye’den daha ucuz olmaya başladı. Eskiden biz Türk iş gücünün hem kaliteli hem uygun olmasıyla övünürdük ama bizim iş gücü maliyetimiz arttı.”

Euro tahmini

Kaptan, bu yıl Merkez Bankası’nın önerdiği kurlarda bulunduğunu belirterek "Euro için 42 ortalama gibi düşünüyoruz. Bunu duruma göre revize ediyoruz. Yılın ikinci yarısında biraz daha kurda değerlenme bekliyoruz" dedi.

Yönetici, özellikle Euro'da dolara karşı değerlenme beklediklerini belirterek "Doları Euro karşısında fazla değerli görüyoruz” dedi.