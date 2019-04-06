TAV personeli İGA'da işbaşı yapacak

06 Nisan 2019

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmaya ilişkin Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Şener, "Çok duyguluyuz. Arkadaşların vardiyaları bitmiş ama hala buradalar. Yolculara son ana kadar hizmet ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Burayı terk etmek kolay değil ama bu bir görev. Görevimizi sonuna kadar yaptık" diye konuştu.

Şener, taşınma sürecinde 3 temel görevlerinin olduğunu dile getirdi. Birinci görevlerinin taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı'nı en iyi şekilde yönetmek olduğunu söyleyen Şener, şöyle devam etti:

"Birkaç uçağımız daha yola çıktıktan sonra buradaki görevimiz sona eriyor. İkinci görevimiz onları işsiz bırakmamak için çalışmaktı. Bunu da arkadaşlarımla birlikte en iyi şekilde planladık. İGA'nın insan kaynakları birimiyle anlaştık ve terminal işletmemizdeki arkadaşların önemli bir kısmını oraya verdik. İGA'da 12 bin arkadaşımız çalışacak. Onlarla bir tek vedalaşmak kaldı. Çalışanlarımıza tüm haklarını, tazminatları verdik. Önümüzdeki hafta tazminat ve prim olarak 50 milyon euro civarında para ödeyeceğiz."

Şener, son görevlerinin ise taşınma olduğunu söyledi. Taşınmanın büyük bir kısmını gerçekleştirdiklerini dile getiren Şener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türk Hava Yolları'yla ortak olduğumuz TGS şirketi 3 bin 100 motorsuz ve 100 motorlu aracı 500 TIR'la nakletti. Aynı şekilde HAVAŞ 186 TIR'la hiçbir kaza olmadan oraya nakletti. Gururla elveda diyoruz. Daha yönetecek çok fazla havalimanımız var. Bundan sonra 14 havalimanında işletmemize devam ediyoruz. Paris'ten geliyorum. Onlara TAV'ı, Türkiye'yi anlattım."

Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Kaynak: AA